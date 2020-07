GOLF-GLAD: President Donald Trump i full sving på sin egen golfresort Turnberry i Skottland i 2018. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

Donald Trump benekter anklager – skal ha prøvd å få golfturnering flyttet

Ifølge New York Times skal president Donald Trump ha bedt om å flytte den prestisjefylte golfturneringen British Open til sitt eget golfresort i Skottland.

Ifølge avisen skal den amerikanske ambassadøren til Storbritannia, Robert Wood Johnson IV, i februar 2018 ha fortalt flere kolleger at president Donald Trump hadde bedt ham om en tjeneste.

Ifølge kildene til New York Times ville Trump at ambassadøren skulle sjekke om britiske myndigheter kunne hjelpe til med å få den verdensberømte golfturneringen British Open flyttet til hans eget golfresort Trump Turnberry i Skottland.

Kanalen NBC melder at de har snakket med en tidligere ansatt i det amerikanske utenriksdepartementet som forteller den samme historien.

Overfor reportere i Det hvite hus onsdag, nekter imidlertid president Donald Trump for at påstandene i artiklene stemmer.

– Jeg leste en sak om det i dag, og jeg snakket aldri med Woody Johnson om Turnberry, sier han ifølge NBC og legger til:

– Det er en høyt respektert bane, en av de beste i verden.

PEKES UT SOM MELLOMMANN: Den amerikanske ambassadøren til Storbritannia, Robert Wood Johnson IV, er milliardær og eier fotballaget New Y ork Jets. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Ifølge New York Times skal imidlertid den britiske ambassadens nestleder, Lewis A. Lukens, ha rådet Johnson til ikke å involvere seg i forsøket på å flytte turneringen. Han skal ha advart om at det ville være en uetisk bruk av presidentskapet til privat vinning.

Men ambassadør Johnson skal ha følt seg presset til å prøve, og skal ifølge avisen ha presentert ideen til statssekretæren i Skottland, David Mundell, noen uker senere.

Potensielt brudd på grunnloven

I et intervju forrige uke sa Mundell at han ikke ville diskutere sine samtaler med Johnson offentlig, og henviste videre til en uttalelse fra britiske myndigheter.

De avviser at ambassadøren skal ha bedt spesifikt om at golfturneringen ble flyttet.

– Johnson har ikke lagt inn noen forespørsel angående British Open eller noen andre sportsarrangementer, sa myndighetene.

GOLF-GLAD: President Donald Trump spiller på Trump National Golf Club i Sterling sammen med den republikanske senatoren Lindsey Graham forrige lørdag. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Ifølge kolleger skal ambassadens nestleder Lukens likevel ha sendt en e-post til utenriksdepartementet for å fortelle hva som hadde skjedd.

Noen måneder senere ble han presset ut av jobben ved ambassaden rett før perioden hans var over, ifølge New York Times.

Ambassadøren og det amerikanske utenriksdepartementet har ikke ønsket å kommentere saken overfor New York Times. I en uttalelse til NBC skriver utenriksdepartementet at de står ved Johnson, og at de ser frem til at han skal fortsette med «å sørge for at vårt spesielle forhold til Storbritannia holder seg sterkt».

Den amerikanske grunnloven forbyr føderale tjenestemenn å ta imot gaver eller godtgjørelse fra utenlandske myndigheter.

Eksperter på regjeringsetikk har pekt på et potensielt brudd på nettopp dette, dersom anklagene mot Trump er sanne.

– Uprofesjonelt

Å be vertslandet sitt om en slik tjeneste, satte dermed Johnson i en vanskelig situasjon som USAs utsendte.

– Det er diplomatisk uprofesjonelt. For når du først gjør det, setter du deg selv i en kompromiss-stilling, sier Norman L. Eisen, som fungerte som president Barack Obamas spesialråd for etikk, og senere som ambassadør til Tsjekkia.

KRITISERER AMBASSADØREN: Norman L. Eisen, som blant annet fungerte som president Barack Obamas spesialråd for etikk (t.v.), mener ingen erfarne diplomater ville gjort slik Robert Wood Johnson gjorde. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

– De kan alltid si «husk den gangen du kom med det forslaget». Ingen erfaren diplomat ville gjort det, sier Eisen.

Blant dem som reagerer på New York Times artikkel er Noah Bookbinder, administrerende direktør i organisasjonen Citizens for Responsibility and Ethics.

«Det er vanskelig å tenke på et bedre eksempel på å bruke presidentskapet til personlig vinning på måter som kan påvirke internasjonale forhold», skriver Bookbinder på Twitter.

«Da presidenten beholdt sine virksomheter, advarte vi om at det kunne resultere i å bruke kontoret til egen vinning, og at det kunne påvirke beslutninger og internasjonale anliggender. Hvis det var noen som helst tvil igjen ... Jeg trenger ikke si mer», skriver han i enda et innlegg.

I fjor valgte Det hvite hus Trumps golfresort i Miami som sted for et G7-møte. Trump trakk til slutt avgjørelsen om møtestedet etter at det startet en politisk storm, hvor han ble anklaget for korrupsjon og maktmisbruk, blant annet av nevnte Bookbinder.

Han flyttet møtet til Camp David, før han kansellerte det på grunn av coronavirus-pandemien.

Publisert: 23.07.20 kl. 04:37 Oppdatert: 23.07.20 kl. 05:05

