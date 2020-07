MÅ HA MUNNBIND: Hver gang Simen Lied fra Ørsta går ut av døren fra leiligheten sin i Istanbul må han ha på seg munnbind, hvis ikke risikerer han bot. Foto: Camilla Svennæs Berland/VG

Norske Simen (30) ble værende i Tyrkia under portforbudet: Vurderte aldri å reise hjem

ISTANBUL (VG) President Erdogan beordret alle om å holde seg hjemme i helgene. De over 65 og de under 20 fikk «husarrest» hele uken. Smitte- og dødstallene føk i været, men norske Simen Lied tenkte aldri på å reise hjem igjen til Norge.

– Jeg var ikke redd, sier han og tar imot en sterk kopp med tyrkisk kaffe på en lokal kafé i det populære området Cihangir i Istanbul.

Den siste måneden har kafeer og restauranter i storbyen, som huser over 15 millioner innbyggere, åpnet opp igjen en etter en. Portforbudet som låste tyrkerne og besøkende i landet til hjemmene sine i helgene er opphevet, og de unge og eldre kan endelig bevege seg ut.

– Det er påbudt å bruke munnbind og man kommer ikke inn på butikken uten, bortsett fra det er ting på vei tilbake til normalen, sier Simen.

Flere steder rundt om i Istanbul sjekkes også kroppstemperaturen til innbyggerne jevnlig. Ved flere anledninger den siste uken har VG måttet avgi temperatur-test. Dette har skjedd før inngang på restauranter, ferger, butikker og andre offentlige steder hvor det oppholder seg flere mennesker. Testene tas med et digitalt termometer som rettes mot pannen eller halsen til personen som testes.

FÅ TURISTER: Tyrkia åpnet for turister i juni, men på turistattraksjonene rundt i byen er det få av dem. Foto: Camilla Svennæs Berland/VG

For mens enkelte land sliter med en fortsatt stigende kurve av antall påvist coronasmittede, har tallene i Tyrkia gått riktig vei den siste tiden. Det viser VGs tall.

Men da det sto på som verst var situasjonen kritisk, og landet var på topp ti med mest coronasmitte i verden.

– Seks timer før portforbudet ble innført fikk vi beskjed om at vi måtte holde oss inne hele lørdagen og søndagen. Folk strømmet til butikkene og tømte det som var, sier Simen og viser en video av mennesker i lange køer som holder hånden foran nese og munn for å beskytte seg mot det usynlige viruset som fortsatt preger en hel verden.

Mamma ville ha ham hjem

Simen flyttet til Istanbul i januar. Han hadde akkurat rukket å få tre måneder i byen før han fikk beskjed om at det norske IT-selskapet han jobbet i kom til å holde corona-stengt på ubestemt tid. Han fikk valget om å jobbe hjemmefra fra stuen i Istanbul, eller sette seg på flyet hjem.

– Mamma ville at jeg skulle komme hjem da det begynte å bli ille både i Tyrkia og Norge, men på et aller annet tidspunkt stopper mødre å ha vetorett, sier 30-åringen og ler litt.

HAR ÅPNET OPP: Simen har for det meste holdt seg inne de siste månedene. Selv om gatene igjen begynner å fylle seg opp av folk, er det fortsatt ikke så mange som det pleier å være i en av Istanbuls mest trafikkerte handlegater, forteller han. Foto: Camilla Svennæs Berland

Norske myndigheter var klare på at de ønsket nordmenn på reise i utlandet hjem. Men siden Simen allerede hadde bosatt seg i Istanbul valgte han å følge utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreides oppfordring om å «følge råd og veiledning fra lokale myndigheter».

– Og så har jeg jo tyrkisk kjæreste, en leilighet med leiekontrakt på 12 måneder og hvis jeg hadde reist ville det vært usikkert når jeg fikk reise tilbake. Valget ble derfor ganske enkelt, og jeg vurderte aldri å reise hjem. Jeg hamstret mat og drikke for fire uker, og skaffet meg tyrkisk helseforsikring. I tilfelle ting skulle bli skikkelig ille, ville jeg ha så jeg klarte meg en god stund.

Få turister

I juni åpnet Tyrkia igjen for internasjonal turisme. «Våre norske venner kan trygt og fredelig komme til Tyrkia», sa landets utenriksminister, Mevlüt Çavuşoğlu i slutten av mai.

Men to måneder senere står fortsatt Tyrkia på «nei-listen» til norske myndigheter, fordi FHI og regjeringen foreløpig ikke har vurdert nye reiseråd til land utenfor Schengen og EØS.

Ifølge ECDC har Tyrkia 17.2 nye smittede per 100.000 innbyggere de to siste ukene. På tross av de lave rapporterte smittetallene frarådes fortsatt reiser til Tyrkia, og de som kommer hjem til Norge må belage seg på ti dagers reisekarantene.

VENTER TIL NESTE ÅR: Ekteparet Ingunn og Baran Can driver et kombinert eiendomsmeglings- og turistkontor i den populære feriebyen Side ved Middelhavet Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

– Det skal nok mye til for at det blir så mye turister i år, sier Ingunn Can fra Bergen.

Hun har bodd i Tyrkia i 22 år, og jobber som tolk, turistguide og eiendomsmegler. De siste 17 årene har hun formidlet ferieleiligheter til nordmenn langs den tyrkiske Middelhavskysten sammen med ektemannen Baran.

– Alle sitter og venter på at Tyrkia igjen skal bli et grønt land. Akkurat nå er det mest turister fra Ukraina og Tyskland, sier hun.

FORFRISKENDE: Lørdag i forrige var det mange som koste seg med bading i det solen var på vei ned i Istanbul. Foto: Camilla Svennæs Berland/VG

Som følge av corona har flere i byen hun bor i mistet jobbene sine.

– Hver dag ser jeg tyrkere som pakker tingene sine, og drar tilbake til hjembyen sin, sier hun.

– For meg personlig har det gått fint, men det er klart at dette preger landet i stor grad.

– En ting er at livet er tilbake til normalen, smitterisikoen er lav og kapasiteten på sykehusene god, men vi vet ikke hvordan dette vil prege økonomien fremover.

MOT NORMALEN: Den populære handlegaten İstiklal. Foto: Camilla Svennæs Berland/VG

Simen forteller at han, i likhet med mange nordmenn i Norge, har holdt seg inne de siste månedene. Og på tross av hjemmekontoret og portforbud er han takknemlig for at han er en av dem som har beholdt jobben;

– Pengene kommer inn, og heldigvis begynner ting å bli litt mer normalt her. Som resten av verden er jeg jo redd for at det skal komme en ny bølge. Men da får jeg bare gjøre det samme en gang til. Hamstre opp, og holde meg inne.

Publisert: 28.07.20 kl. 03:04

