UNDERSØKELSER: Politiet i Sverige undersøker spor etter drapet på en tolv år gammel jente i Stockholm natt til søndag. Foto: Naina Helén Jåma/ TT NYHETSBYRÅN

Tolv år gammel jente død etter skyting på bensinstasjon i Sverige

En tolv år gammel jente ble skutt og drept på en bensinstasjon i Botkyrka sør for Stockholm, opplyser svensk politi.

NTB

Eva Beate Strømsted

For mindre enn 10 minutter siden

Det var en tolv år gammel jente som ble skutt og drept på en bensinstasjon i Botkyrka sør for Stockholm natt til søndag, opplyser svensk politi.

Jenta ble skutt på en bensinstasjon ved 3.30-tiden. Hun ble ført til sykehus i ambulanse og senere bekreftet død. Den svenske avisen Expressen skriver også at hun ble truffet av en kule på avveie.

Også Aftonbladet skriver at hun ble truffet av en kule som ikke var ment for henne, og som ble avfyrt fra en bil som kjørte forbi.

Ifølge kilder til Expressen skal målet for skytingen trolig ha vært to menn knyttet til et kriminelt nettverk. Mennene skal ha vært i området da skytingen skjedde.

– Vi ble kalt til stedet og fant en tolv år gammel jente som var hardt skadd av skuddsår, som senere døde av skadene, sier Caroline Paasikivi, som er politiets områdesjef i Stockholm.

Saken blir saken etterforsket som drap, opplyser politiet. Foreløpig er ingen personer pågrepet, ifølge NTB.

Overvåkningsfilm

Flere personer varslet politiet ved 3.30-tiden etter at de hørte smell fra en bensinstasjon. Da politiet ankom stedet, fant de jenta med skuddskader. Hun ble deretter kjørt med ambulanse til sykehuset.

Ved 10-tiden søndag formiddag oppdaterte politiet hjemmesiden sin med opplysninger om at jenta er død, og at de pårørende er informert.

Politiet sperret søndag av området, som ligger i Norsborg i Botkyrka kommune. Det ble gjennomført tekniske undersøkelser og sikret film fra videoovervåkningskameraer. Bensinstasjonen ligger like ved en McDonalds-restaurant.

Eva Nilsson, politiets talsperson, sier at teknikerne er på stedet, ifølge Dagens Nyheter.

– Allerede på morgenen hentet de overvåkningsopptak fra kameraer i nærheten. De er vanligvis veldig hjelpsomme, sier Eva Nilsson.

Sjokk blant naboer

Nilsson legger til at området der den tolv år gamle jenta ble drept er et møtested hvor folk vanligvis drar for å fylle tanken eller spise på McDonald's.

– Begge steder er åpne 24 timer i døgnet så det er folk på stedet hele tiden, utdyper hun.

I Norsborg er innbyggerne sjokkert over drapet.

– Det er forferdelig. Noen ganger kommer man hit med barna, nå tør man ikke det. Datteren min er tolv år. Den kulen kunne truffet hvem som helst, sier Anod Samir, som bor i nærheten av bensinstasjonen, til Aftonbladet.

Søndag ettermiddag var ingen mistenkte pågrepet, og stedet var fortsatt sperret av. Det er blitt funnet flere tomhylser på stedet, ifølge Expressen.

Pressetalsperson for politiet i Stockholm, Anna Westberg, sier at politiet allerede har samlet inn en del opplysninger i løpet av natten og morgenen.

Politiet er imidlertid sparsommelige med opplysninger ettersom det kan gjøre etterforskningen vanskeligere.

Innenriksminister: Forferdelig

Innenriksminister Mikael Damberg (S) reagerer på drapet med "forferdelse og avsky".

"Jeg er klar over at ingen ord er nok for den som har mistet et barn på denne forferdelige måten, men jeg vil fortsatt si at tankene våre går til deg og at vi deler din sorg i denne vanskelige tiden. Fra regjeringens side vil vi fortsette å kraftig utvide samfunnets evne til å bekjempe kriminalitet med mer politi, tøffere straffer og forebyggende arbeid », skriver han i en kommentar til TT.

Også Johan Forssell, rettspolitisk talsperson for det svenske partiet Moderaterte, skriver på Twitter om den alvorlige volden i Sverige.

Ingen pågrepet

Foreløpig er ingen pågrepet.

– Men flere personer er innkalt til avhør. Dette er personer, som vi, med god grunn, mener kan bidra til i etterforskningen, sier Carolina Paasikivi til det svenske nyhetsbyrået TT.

Hun understreker at politiet etterspør vitneforklaringer og flere observasjoner.

Saken oppdateres.

Publisert: 02.08.20 kl. 16:58

