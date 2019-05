NEDERLAG PÅ NEDERLAG: Britenes Theresa May har hatt få oppturer, om noen, hva gjelder Brexit. Nå kan det være slutt. Her ankommer hun nummer 10 Downing Street fredag morgen. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Skjebnedag for May: Sitter i krisemøte

Etter en meget turbulent tid er det ventet at Storbritannias statsminister Theresa May i dag kunngjør sin avgang. Men britene blir ikke kvitt henne med det første.

Ifølge Sky News ankom Theresa May nummer 10 Downing Street klokken 09.44 fredag morgen, og sitter etter alt å dømme i skrivende stund i krisemøtet der hennes avgang er tema.

Ryktene om avgangen begynte å svirre alt på onsdag, men istedenfor Mays exit, var det lederen i Underhuset som tok hatten og gikk.

Førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, har stor tro på at det er statsministerens tur i dag:

– Det er bare et tidsspørsmål. Det har vært så mye motstand mot henne, og den øker fra dag til dag. Jeg kan ikke se noen annen utvei enn at hun trekker seg, sier Mustad til VG.

Konservative May har forsøkt å levere en skilsmisseavtale med EU siden i fjor sommer. Hennes forslag har imidlertid ikke falt i god jord, og hele tre ganger har avtalen blitt nedstemt.

– Jeg var lenge usikker på om hun kom til å faktisk gå, fordi det må være vanskelig for henne å gi fra seg et parti i fullstendig kaos, sier Jan Erik Grindheim, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge og statsviter i Civita.

PÅ PLASS: Julian Smith i Det konservative partiet ankom fredag morgen Downing Street, hvor det holdes krisemøte. Foto: NEIL HALL / EPA

Skjebnemøte i morgentimene

Fredag morgen skal May i krisemøte med lederen av 1922-komiteen, sir Graham Brady. Det er uklart når utfallet av møtet vil bli offentliggjort, men ifølge Sky News starter møtet klokken 10 norsk tid.

Ifølge Financial Times skal Mays rådgivere samles klokken 11 for å bli informert om avgjørelsen.

Når møtet er over er det ventet at May annonserer sin avgang som Storbritannias statsminister og Det konservative partis øverste leder.

– Hvem er Graham?

– Han er leder for komiteen som overser nyvalg av konservative partiledere. Han leder alle dem som sitter på de bakerste benkene i den konservative delen av Underhuset, og er en mektig mann, forklarer Mustad.

– Hva tror du vil skje på dette møtet?

– Møtet er en oppfølging av det som foregikk på onsdag. Det er forventet at de kommer til å angi en tidsplan for når May trekker seg tilbake. Vi får ingen avgang i dag, men en tidsplan for når hun vil trekke seg.

MEKTIG KAR: Sir Graham Brady er leder for 1922-komiteen, og den som overser nyvalg i Det konservative partiet. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Den britiske regjeringen sa onsdag at de fredag skulle publisere et nytt forslag til utmeldingsavtale, og at denne skulle stemmes over den 7. juni. torsdag kom kontrabeskjeden om at publiseringen av avtalen utsettes.

– Det vil nok også diskuteres på møtet om de skal ha denne avstemningen. Det har vært stor motstand i å stemme over avtalen for fjerde gang, og mange mener det er unødvendig. Folk vil ikke stemme for den uansett, og mange mener May ikke har levert slik hun ønsker og bør tre til siden.

Klart for lederkamp

Om May går, er det klart for en ny lederkamp i partiet, og ikke før en ny leder er på plass vil May kunne forlate Downing Street.

Britiske medier trekker frem 10. juni som startskuddet for leder-racet, og ifølge Mustad vil en ny leder da kunne være på plass i slutten av juli.

– Parlamentsgruppen i Underhuset vil så rydde i de aktuelle kandidatene til det står to igjen. Deretter skal partimedlemsmassen, altså grasrota i partiet, stemme over disse to. Det tar tid, så det tar noen uker fra to kandidater er klare til vi står igjen med en vinner, sier Mustad.

– Vil Brexit bli lagt på is i denne perioden?

– Det vet vi ikke. Det har vært lite aktivitet de siste ukene, og det føres ingen forhandlinger med EU nå. En ny leder må bestemme hvordan han eller hun vil tilnærme seg denne prosessen. Foreløpig ligger den an til at Storbritannia går ut uten avtale. Om den nye statsministeren ønsker å forhandle på nytt, må utmeldingen utsettes en gang til, sier Mustad.

– Vedkommende kan også ønske å oppløse Parlamentet og ha nyvalg, eller ha et ønske om å forbli i EU. Det kommer til å bli diskusjoner bak lukkede dører både i Parlamentet og Downing Street. Det er den nye statsministeren som legger veien videre.

Publisert: 24.05.19 kl. 09:33 Oppdatert: 24.05.19 kl. 10:17