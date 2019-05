NATTEVÅK: Alltinget på Island diskuterer EUs energipakke dag og natt, og alltings-presidenten Steingrímur J. Sigfússon (bildet) har foreløpig ikke stoppet debatten, her på et VG-bilde fra 2010. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Ellevilt på Island: Acer-krangel har lammet Alltinget i syv døgn

EUs energipakke har ført til full politisk krise på Island. Alltinget har hittil sittet sammen i syv dager og syv netter - uten å være i stand til å gjøre et vedtak.

I fjor vår vedtok Stortinget å gjøre EUs tredje energimarkedspakke, den såkalte Acer-saken, til norsk lov. Men fortsatt krangler den islandske nasjonalforsamlingen, med ukjent utfall.

Uten Islands tilslutning kan ikke energipakken bli en del av EØS-avtalen. Lammelsen i Alltinget i Reykjavik har dermed også betydning for Norge.

Alltingets president Steingrímur J. Sigfússon har gjentatte ganger bedt representantene om å avslutte debatten, men hittil til ingen nytte.

Etter den syvende natten i Alltinget, stoppet Sigfússon møtet klokken 10.47 torsdag formiddag, islandsk tid. Debatten hadde da vart sammenhengende i 24 timer og 17 minutter.

– Beklager, han har gått hjem for å sove, svarte sekretæren da VG forsøkte å ringe til Sigfússon onsdag.

Sp: Eneste våpen

Det er medlemmene fra Senterpartiet som holder møtet i gang med lange taler. Målet er å få avvist avtalen med EU, eller i det minste sørge for en utsettelse fram til høsten.

– Selv om flertallet i Alltinget vil stemme for denne avtalen, er folket imot. Å holde debatten i gang er dessverre det eneste våpen vi har for å hindre et vedtak nå før sommeren, sier Bergþór Ólason, medlem av Alltinget for Senterpartiet, til VG.

Her kan du følge debatten i Alltinget videre, og se opptak av debattene de siste døgnene.

Filibuster

Denne debattformen kalles filibuster. Island og USA er blant et fåtall land hvor et mindretall på denne måten kan hindre en votering i nasjonalforsamlingen.

– Filibuster er en del av den islandske politiske arven, forklarer Eirikur Bergmann, professor i statsvitenskap ved Bifrost-universitetet i Reykjavik.

– Mindretallet kan holde parlamentet som gissel så lenge de har utholdenhet til å gjøre det. Presidenten i parlamentet har en «atomknapp» og kan stoppe debatten, men man vegrer seg for å gjøre det. Det er opposisjonens våpen, men det spesielle her er at det er Senterpartiet som alene holder det gående, sier Bergmann til VG.

134 timer

Debatten har hittil vart i 134 klokketimer når pausene er trukket fra. Det skal være en av de aller lengste debattene i Alltingets historie, som går helt tilbake til år 930 i verdens eldste parlament.

– Jeg har selv vært på talerstolen i 15–20 timer, sier Bergþór Ólason til VG.

– Målet er å få utsatt avgjørelsen til høsten. Da vil de andre partiene ha tid til å tenke seg om på nytt. Denne pakken flytter makt til Brussel, og det er for mange spørsmål regjeringen nekter å svare på, legger han til.

– Men Island har ingen kraftkabler til EU-landene og er dermed ikke inne i EUs energimarked. Det Senterpartiet gjør er å markere islandske interesser mot utenlandsk påvirkning, og markere partiet som det mest euroskeptiske på Island, sier professor Bergmann.

Publisert: 29.05.19 kl. 19:21