OPPOSISJONSLEDER: Juan Guaidó bekrefter at opposisjonen vil stille til møter med det sittende regimet styrt av president Nicolás Maduro, når det blir nye møter i Oslo til uken. Foto: Fernando Llano/ AP /NTB scanpix

Guaidó bekrefter forhandlinger om Venezuela i Oslo

Opposisjonsleder Juan Guaidó i Venezuela bekrefter at opposisjonen vil være representert under de kommende forhandlingene med sittende president Nicolás Maduro i Oslo.

NTB

Kari Spets

Oppdatert nå nettopp







Lørdag kveld opplyste Utenriksdepartementet at representanter for de sentrale politiske aktørene i Venezuela vender tilbake til Oslo neste uke for å fortsette en prosess tilrettelagt av Norge.

Natt til søndag bekreftet Juan Guaidó at oppsisjonen vil være representert under møtene.

– Vi vil snakke med både den norske regjeringen og representantene for regimet, sa Guaidó i en uttalelse.

UD roser partene

Det er en drøy uke siden norske myndigheter for første gang bekreftet at Norge er involvert i samtaler med mål om å løse den dype politiske krisen i det søramerikanske landet.

– Norge roser partene for deres innsats, og vi verdsetter deres vilje til å finne en løsning, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forrige lørdag.

les også Venezuelas president om forhandlingene i Norge: Vil bygge en agenda for fred

UD gjentar at Norge fortsatt støtter en forhandlet løsning mellom partene i Venezuela.

President: Tror på dialog og fred

To representanter fra Venezuelas regjering og to representanter fra opposisjonen i Venezuela var forrige uke i Norge i hemmelige samtaler for å forsøke å finne en løsning på den betente situasjonen i landet.

PRESIDENT: Nicolas Maduro under et folkemøte 20. mai i år. Foto: MARVIN RECINOS / AFP

Landets president Nicolas Maduro takket den norske regjeringen og utenriksdepartementet for innsatsen og støtten til fredssamtalene.

– Jeg tror på dialog og jeg tror på fred. Vi har begynt arbeidet, og det er gode nyheter, sa Maduro ifølge den regjeringsvennlige statlige tv-stasjonen Venezolana de Televisión (vtv).

Han forklarte at han ikke kunne gå inn på innholdet av samtalene av hensyn til prosessen.

Konflikten eskalerte i januar

Venezuela står i en dyp økonomisk, sosial og politisk krise. Den politiske konflikten eskalerte i januar da Guaidó, som leder landets nasjonalforsamling, erklærte seg som Venezuelas midlertidige president og oppfordret til massedemonstrasjoner mot Maduro.

USA var raskt ute med å gi sin støtte til Guaidó, og siden har 50 land fulgt USAs linje.

Norge har ikke anerkjent Guaidó som president, men heller oppfordret til en forhandlingsløsning på krisen i landet.

Publisert: 26.05.19 kl. 07:26 Oppdatert: 26.05.19 kl. 08:01