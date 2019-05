KIDNAPPER DØMT: Jayme Closs ble holdt fanget i 88 dager, før hun ledet politiet til kidnapperen sin. Foto: Barron County Sherrifs Department/AP

Jayme Closs om mannen som holdt henne fanget: – Jeg var modig, han var ikke det

Rett før mannen som kidnappet henne ble dømt til livstid i fengsel, leste advokaten til Jayme Closs opp en uttalelse fra 13-åringen i retten.

Fredag fikk 21 år gamle Jake Patterson to livstidsdommer i fengsel for å ha kidnappet 13 år gamle Jayme Closs og for å ha drept begge foreldrene hennes.

– Du er definisjonen på ondskap og offentligheten kan bare være trygg dersom du er innesperret fram til din død, sa dommer James C. Babler om 21 år gamle Jake Patterson.

Han holdt 13 år gamle Jayme Closs fanget i 88 dager, før hun klarte å rømme torsdag 10. januar i år. Da dommen falt, var Closs ikke selv til stede, men advokaten leste opp en sterk beskjed fra 13-åringen:

– Foreldrene mine og hjemmet mitt var de viktigste tingene i livet mitt. Han tok dem fra meg på en måte som gjør at jeg alltid vil sitte igjen med et grusomt minne, skriver Closs i uttalelsen, som er gjengitt av CNN og AP.

– Han trodde han kunne eie meg

Det var 15. oktober i fjor at Denise (46) og James Closs (56) ble skutt og drept i sitt eget hjem i småbyen Barron i Wisconsin. Datteren Jayme (13) var sporløst forsvunnet, og amerikansk politi mistenkte raskt at hun var blitt kidnappet.

LIVSTID I FENGSEL: 21 år gamle Jake Patterson ble dømt på alle tiltalepunkter. Foto: RICHARD TSONG-TAATARII / POOL / MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE POOL

Til tross for store leteaksjoner, ble ikke 13-åringen funnet før hun selv klarte å unnslippe kidnapperen. Det var en forbipasserende på tur med hunden som oppdaget henne. Ifølge lokalavisen Minneapolis Star Tribune var Closs tynn med flokete hår og kledd i skitne klær og for store sko da hun ble funnet.

Under rettssaken sier Closs, via familiens advokat, at Pattersons handlinger har ført til at hun må ha alarm for å få sove og at hun blir redd og engstelig når hun er ute blant folk.

Likevel er hun klar på at det er noe han aldri kan ta fra henne:

– Han kan ikke ta fra meg friheten. Han trodde han kunne eie meg, men han tok feil. Jeg var smartere. Jeg studerte rutinene hans, og jeg tok friheten min tilbake. Jeg vil alltid ha friheten min, det vil ikke han.

Closs sa via advokaten at hun mener Pattersons drap på foreldrene og kidnappingen av henne selv, var feige handlinger.

– Jeg var modig, han var ikke det.

Publisert: 28.05.19 kl. 02:59