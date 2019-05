PARADE: Vladimir Putin har gjort «seiersdagen» 9. mai til en stor militær parade i Moskva. Foto: YURI KADOBNOV / AFP

Tåken ødela da Putin viste muskler på Den røde plass

Vladimir Putin (66) fikk presentert russernes nye skudd- og bombesikre bil - men fikk aldri vist fram Russlands krigsmaskin i luften over Den røde plass. Det satte tåken en stopper for.

Russland feirer seieren over nazistene én dag senere enn oss nordmenn. Den 9. mai har alltid vært en stor festdag, men under Putins snart 20 år ved makten har den blitt stadig viktigere.

13 000 soldater og 130 krigskjøretøy inntok Den røde plass i hjertet av Moskva. De 74 flyene og helikopterne som skulle vise sine kunster, kom derimot aldri i luften. Ifølge en pressemelding fra det russiske forsvarsministeriet var ikke været bra nok.

NY BIL: Den russiskproduserte limousinen Aurus ble vist fram for første gang. Her er det forsvarsminister Sergej Sjojgu som inspiserer. Vladimir Putin får en tilsvarende bil. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Vladimir Putin selv så ut til å være i storslag. Han elsker slike patriotiske markeringer. For første gang ble også hans nye, russisk-produserte limousin vist fram. Riktignok kjørte ikke presidenten selv over den enorme plassen i bilen, mens blant forsvarsminister Sergej Sjojgu inspiserte sine tropper fra bilen, som heter Aurus. Om alle bilene er like, er uklart, men det hevdes at Putins variant er både skudd- og bombesikker, og faktisk også kan bevege seg i vannet, melder Telegraph-journalisten Alec Luhn på Twitter.

Atommissilene «Jars» ble selvfølgelig vist fram. Det som var nytt, var at rene kvinnelige tropper marsjerte inn. Blant annet deltok en tropp fra de strategiske styrkenes akademi, alle smilende i retning ærestribunen med Putin & co - men i år uten utenlandske topp-politikere på plass.

– En gigantisk feiring av Seiersdagen, inkludert parade med mye militær teknikk, er i virkeligheten et nytt fenomen. En slik feiring var det aldri i sovjettiden. Paraden prøver å ligne den daværende feiringen av Oktoberrevolusjonen, sa militæreksperten Pavel Felgenhauer i Novaja Gazeta på sendingen til den alternative tv-kanalen Dozjd.

I sovjet-tiden ble 9. mai brukt til militærparade bare fire ganger: 1945, 1965, 1985 og 1990.

Putin benyttet anledningen til å takke de få som fortsatt lever etter det som russerne kaller Den store fedrelandskrigen, det som vi kaller den andre verdenskrig.

I sin tale lovte Putin å sørge for at Russlands militære kapasitet forblir sterk.

KVINNER SENTRALT: Kvinnelige soldater har aldri spilt en så stor rolle i 9. mai-markeringen på Den røde plass. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

– Vi har gjort og vil gjøre alt som er nødvendig for å sikre den høye forsvarsevnen til våre væpnede styrker, det mest moderne forsvarspotensialet, sa presidenten.

Statlig TV viste bilder fra 9. mai-feiring over store deler av det veldige landet, inkludert fra den såkalte republikken Lugansk, en utbryterregion i Ukraina.

