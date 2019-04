RIKSRETTSDEBATT: President Donald Trump kan bli den tredje amerikanske presidenten som blir stilt for riksrett. Foto: Douliery Olivier/ABACA / ABACA

Meningsmåling i USA: Flertall mot å stille Trump for riksrett

I den ferske undersøkelsen opplyser imidlertid 58 prosent at de mener presidenten løy til offentligheten om mulig Russland-påvirkning under valget.

56 prosent av de spurte amerikanerne ønsker ikke at presidenten deres skal stilles til riksrett og dermed risikere å bli avsatt, viser spørreundersøkelsen som er gjort på vegne av Washington Post og ABC News. 1001 amerikanere er intervjuet.

Majoriteten tror imidlertid han løy om Russlands mulige påvirkning under presidentvalget i 2016, som ble etterforsket av tidligere FBI-sjef Robert Mueller.

Skepsis blant demokrater

Etterforskningsrapporten konkluderer med at det ikke er grunnlag for å slå fast at Trump eller hans valgkampmedarbeidere på kriminelt vis har samarbeidet med russiske myndigheter under presidentvalget, men det kommer frem mye informasjon om kontakt mellom Trumps medarbeidere og russere.

Mueller holder det også åpent om presidenten har forsøkt hindret etterforskningen, og gir i rapporten uttrykk for at han mener det er Kongressen som må trekke den konklusjonen.

Selv om enkelte demokrater mener presidenten bør stilles for riksrett med bakgrunn i det som har kommet frem i Muellers rapport, er lite som tyder på at Demokratene faktisk kommer til å gjøre det.

Riksrettstiltale i USA Kan reises mot representanter for utøvende, dømmende og lovgivende makt.

Reises av Representantenes hus, hvor en komité fungerer som aktorat.

For at det skal bli riksrettssak holder det at over 50 prosent av medlemmene i Representantenes hus stemmer for dette. Demokratene har flertall der.

Senatet fungerer som domstol.

Domfellelse krever to tredjedeler flertall i Senatet, som i dag har republikansk flertall.

Er kun reist 14 ganger i USA, fire ganger endte med domfellelse. Ni av sakene var mot dommere. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer vg-expand-down

Trenger støtte i folket

Som jusprofessor Paul Shiff Berman ved George Washington University i USAs hovedstad tidligere har forklart VG, er årsaken til at Demokratene nå ikke går «all in» at spørsmålet om riksrett er like mye et politisk spørsmål som et juridisk spørsmål.

Det blir regnet som lite sannsynlig at nok representanter i Senatet, der Republikanerne har flertall, vil gå mot Trump så lenge han fremdeles har solid støtte blant republikanske velgere. Først dersom republikanske velgere gir uttrykk for misnøye med folkevalgte som støtter presidenten, vil det kunne snu.

– Riksrett kan kun lykkes dersom folket støtter det. Jeg tror ikke vi er der ennå, og kanskje kommer vi aldri dit, sa demokraten Zoe Lofgren, som sitter i justiskomiteen i Representantenes hus etter offentliggjøringen av Mueller-rapporten.

Kun skjedd to ganger tidligere

Hilde Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole og forsker på amerikansk politikk, har sagt til VG at det virker som om det er nok i rapporten til å stille Trump til riksrett, men at han blir beskyttet av sitt eget parti i Kongressen.

Skulle Representantenes hus velge å reise tiltale, blir Trump bare den tredje amerikanske presidenten i riksrett.

Andrew Johnson ble riksrettstiltalt i 1868 for oppfølgingen av politikken overfor de tapende sørstatene etter borgerkrigen. I 1999 ble Bill Clinton stilt for riksrett for angivelig å ha løyet under ed om forholdet til Monica Lewinsky. Begge ble frikjent.

Richard Nixon ble vurdert stilt til riksrett i 1974 på grunn av sin rolle i Watergate-saken, men gikk av før avgjørelsen ble tatt.

Publisert: 26.04.19 kl. 23:11