FSB: – Bevist at Frode Berg deltok i spion-handlinger

MOSKVA (VG) Den russiske etterretningstjenesten FSB har for første gang kommentert Frode Berg-saken - og mener det er bevist at han har bedrevet «spion-handlinger» til skade for Russland.

Det er en anonym talsperson for FSB som har kommentert dommen til nyhetsbyrået Tass tirsdag ettermiddag.

– Det er fullt ut bevist at han på oppdrag fra norsk etterretning deltok i spion-handlinger for å samle statlig hemmelig informasjon til skade for Russlands forsvarskapasitet, er kommentaren som FSB gir til Tass.

De legger til at Berg var agent for den norske etterretningstjenesten.

Frode Berg har hele tiden stått på at han har vært en uvitende kurér. Uttalelsen fra FSB tirsdag kan tyde på at de mener han har hatt en mer aktiv rolle.

Dette ble da også hans norske advokat Brynjulf Risnes spurt om av norske journalister etter at dommen ble forkynt tidligere tirsdag. Er ikke Berg trodd på at han bare var en kurér - men mer aktiv i spionasje?

– Ikke nødvendigvis. Han blir nok trodd på at han bare har vært kurér, men spørsmålet er i hvilken grad han kan unngå å ha straffskyld i å være en del av den spionoperasjonen som FSB mener har skjedd, svarte Risnes.

– Er ikke mangel på anke en slags erkjennelse av skyld? ble han spurt videre.

– Som Ilja Novikov har sagt tidligere så har vi ingen tro på at en anke vil føre noe sted. Det ville bare bety tapt tid, kanskje månedsvis, kanskje, det ville være fryktelig negativt. Det var i realiteten bestemt før dommen kom at vi ikke skulle anke.

Etter at Frode Berg-saken har fått liten dekning i russiske media tidligere, var tirsdag en rekke journalister til stede da dommen ble lest opp i Moskvas byrett. Minst et hundretalls media har omtalt saken på nettet i løpet av tirsdagen.

Flere russiske medier gjentar tirsdag påstanden om at Frode Berg skal ha hatt forbindelser til russeren Aleksej Zjitnjuk, som før jul ble dømt til 13 års fengsel for forræderi. Overfor VG benekter Bergs advokat Ilja Novikov at det har vært noen link mellom dem.

– Berg har ikke hatt noe med den russiske statsborgeren å gjøre, sier Novikov.

– Denne saken er ingen stor konspirasjon. Den gjelder bare Frode Berg, fastslår hans advokat.

Frode Berg ble pågrepet av FSB utenfor hotell Metropol i hjertet av Moskva den 5. desember 2017. Han hadde da 3000 euro i kontanter. Disse pengene mener FSB at han skulle sende til russere som skulle gi vestlig etterretning opplysninger om den russiske Nordflåten.

Nordmannen og hans advokater ønsker å søke president Vladimir Putin om benådning. Det kan de gjøre om noen uker når dommen blir rettskraftig.

