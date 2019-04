arrow-left











arrow-right expand-left LUKSUSHOTELLER: Tre eksklusive hoteller i Colombo ble rammet av eksplosjonene søndag. Det er kommet meldinger om at det skal ha skjedd i hotellets restauranter.

Dette vet vi om angrepene på Sri Lanka

Første påskedag ble tre kirker og tre luksushoteller på Sri Lanka rammet av en rekke eksplosjoner. Minst 156 skal være drept og over 400 skadet. Det er usikkert om nordmenn er blant dem.

Lokalt politi meldte søndag morgen om totalt seks eksplosjoner i kirker og hoteller på Sri Lanka .

Tre luksushoteller, en kirke i Colombo og to kirker i Negombo nord for hovedstaden skal være rammet.

De seks eksplosjonene skal ha skjedd omtrent samtidig.

Litt før klokken 06.00 norsk tid første påskedag meldte nyhetsbyrået NewsNow360 om en eksplosjon i St. Anthonys-kirken i Colombo sørvest på Sri Lanka.

Like før klokken 06.30 ble det meldt om en tredje eksplosjon i nærheten av luksushotellene Kingsbury hotell og Shangri-la Hotell i Colombo.

I tillegg skal Cinnamon Grand hotell i Colombo også være rammet av eksplosjonen. Hotellet skriver selv på sin Twitter-konto at eksplosjonen gikk av i en restaurant i hotellets første etasje.

FLERE DREPTE: Dette bildet skal vise innsiden av St. Sebastians Church etter angrepet. Kirken skriver på sin egen Facebook-side at det har vært et bombeangrep. Foto: ST. SEBASTIAN’S CHURCH

Kort tid etter ble det meldt fra om en ny eksplosjon i kirken St. Sebastian i byen Negombo.

Ifølge srilankiske medier skjedde eksplosjonene i kirkene under påskegudstjenesten.

Er du på Sri Lanka? Kontakt VG her!

Dødstallet stiger

Antall døde og skadede fortsetter å stige, og de foreløpige dødstallene varierer fra ulike medier.

Ifølge AFP er minst 156 døde og minst 400 skadet. Både hotellgjester og kirkegjengere skal være blant de døde.

Hvem som står bak angrepet er foreløpig ukjent, og ingen har tatt på seg skylden for angrepet.

Ifølge NRK melder AFP at myndighetene på Sri Lanka skal ha blitt varslet om et mulig terrorangrep for 10 dager siden.

Dette angrepet skulle rettes mot kirker i landet, og en radikal muslimsk gruppering kunne stå bak. Denne gruppen kaller seg NTJ (National Thowheeth Jama'ath).

arrow-right expand-left FLERE DØDE: Srilankiske medier melder om flere hundre personer skadet og minst 20 døde søndag morgen. Utenfor St. Anthonys Shrine er det flere ambulanser utenfor.

Usikkert om nordmenn er rammet

Minst 35 av de omkomne er utenlandske, skriver AFP. Amerikanske, britiske og tyske skal være blant de drepte, skriver en av nyhetsbyråets journalister på Twitter.

Utenriksdepartementet vet fortsatt ikke om nordmenn er blant disse, men jobber med å kartlegge dette.

– Ambassaden i Colombo arbeider for å få klarhet i om nordmenn er rammet i forbindelse med eksplosjonene på Sri Lanka, sier Per Bardalen Wiggen, pressetalsperson i Utenriksdepartementet.

Publisert: 21.04.19 kl. 09:58 Oppdatert: 21.04.19 kl. 10:10