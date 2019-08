SIKTET: En svensk direktør i 50-årene er siktet for å ha drept sin norske samboer. Foto: Pontus Orre

Drapssiktet direktør sykemeldt to dager før drapet

STOCKHOLM (VG) Konsernsjefen i selskapet der den svenske direktøren i 50-årene jobber, dro fra Norge til Stockholm da siktede ble sykemeldt før drapet.

Konsernsjefen i selskapet forteller til VG at den siktede direktøren ble sykemeldt mandagen før den norske kvinnen i 40-årene ble funnet drept i en leilighet i Stockholm onsdag.

Kvinnen var samboer med siktede, og ble funnet død i deres felles leilighet sentralt i den svenske hovedstaden.

VG har tidligere snakket med naboer som forteller at de hørte et langt kvinneskrik, og en kniv som ble kastet ut fra en leilighet og landet i bakgården. De sier de varslet politiet, som ikke kom før over to timer senere.

Konsernsjefen sier at han reiste fra Norge til Sverige tirsdag i forbindelse med «en situasjonen som oppstod» etter sykemeldingen, men ønsker ikke å gå i detalj på dette.

– Basert på den informasjonen vi har, oppsøkte han svenske helsemyndigheter tirsdagen før den tragiske hendelsen. Som arbeidsgiver har vi bidratt til at han skulle få nødvendig behandling og oppfølging. Når det gjelder oppfølgingen fra svenske helsemyndigheter, må vi henvise til dem, sier konsernsjefen til VG.

ÅSTED: Utenfor leilighetsbygget hvor samboerparet i Stockholm bodde har noen lagt ned blomster. Foto: Pontus Orre

VG har sett skriftlig kommunikasjon mellom ansatte i det aktuelle selskapet, hvor det kommer frem at den drapssiktede direktøren skal ha blitt akutt psykisk syk helgen før drapet.

Politiadvokat og påtaleansvarlig Christina Voigt sier til VG hun ikke kan kommentere mannens psykiske helse, men sier det virker som om han har det dårlig. Hun ønsker heller ikke å kommentere opplysningene fra de ansatte.

Ifølge Expressen hadde direktøren og kvinnen kjent hverandre en god stund, men først i senere tid blitt et par. Kun noen dager før drapet flyttet de inn i den aktuelle leiligheten, sier en venn av kvinnen til den svenske avisen.

– Jeg har så vanskelig for å forstå hva som har skjedd. De var forelsket i hverandre og virket veldig lykkelige sammen, sier vennen.

Siktede er administrerende direktør i et selskap som omsetter for flere hundre millioner svenske kroner årlig. I 2018 tjente mannen selv 2,5 millioner kroner. Konsernsjefen forteller til VG at nyheten om drapet og siktelsen kom som et sjokk på alle i selskapet.

– Vi er mange som har sett på ham som en god kollega og venn. Vi gjør alt vi kan for at de ansatte blir godt tatt vare på og har sørget for at alle medarbeidere får tilbud om profesjonell hjelp ved behov, sier han.

ETTERLYSNING: Med denne lappen som henger i nabooppgangen på Södermalm ber politiet vitner om å melde seg. Foto: Pontus Orre

– Familien er knust

Politiet har tidligere fortalt VG at siktede hadde fysiske skader da han ble pågrepet, og at han har fått behandling for disse. Da han møtte i tingretten fredag, hadde han armen i gips og så sliten ut.

Han erkjenner ikke straffskyld, men det har lørdag ikke lyktes VG å få en kommentar fra mannens forsvarer Patric Lindblom.

– Familien er knust. De ønsker ikke å gi noen øvrige kommentarer per nå, sier bistandsadvokat for kvinnens familie, Pontus Sundback.

POLITIADVOKAT: Christina Voigt ønsker ikke å kommentere opplysningene fra de ansatte. Foto: PONTUS ORRE

– Han var veldig omgjengelig

VG har snakket med en norsk tidligere ansatt i et selskap hvor den siktede mannen hadde en sjefsstilling tidlig på 2000-tallet.

Han understreker at han ikke har snakket med ham på mange år, men sier at han husker ham som ryddig og profesjonell.

– Jeg oppfattet ham ikke som hverken voldsom eller aggressiv. Han var veldig omgjengelig, derfor ble jeg overrasket over nyheten.

Publisert: 24.08.19 kl. 19:47

