VIL HA BARNA HJEM: Forfatter Maja Lunde (øverst til venstre), forfatter Jostein Gaarder, forfatter Linn Ullmann, forfatter Dag Solstad, forfatter Vigdis Hjorth og musiker Bjørn Eidsvåg.

20 norske forfattere og kulturpersoner med marsjordre til Erna Solberg: Hent barna hjem!

Den norske kultureliten kaster seg inn i debatten om de norske barna i Syria. – Humaniteten skal stå sterkere blant oss enn den gjør nå, sier musiker Bjørn Eidsvåg, som er blant dem som krever at både norske barn og mødre hentes hjem fra Syria.

«Vi ber Regjeringen om å ta til fornuft, vise humanitet og gjøre alt som står i dens makt for å hente hjem uskyldige barn. Disse barna har ikke gjort noe galt. De skal ikke straffes for foreldrenes misgjerninger. Vi kan ikke la norske barn lide og i verste fall dø. Hent barna hjem sammen med sine mødre nå. Det haster!», heter det i oppropet fra 20 norske forfattere og kulturpersoner.

Musiker Bjørn Eidsvåg er en av dem som nå krever handling fra Solberg:

– Jeg er for at vi skal hente hjem disse barna nå. Humaniteten skal stå sterkere blant oss enn den gjør nå. Det vi ser nå, er liksom ikke oss. Barna er norske borgere, flere av dem er syke og i en dårlig forfatning, derfor må de få komme hjem nå, sier Eidsvåg til VG.

Kulturpersonlighetene som har signert oppropet er:

Agnes Ravatn, forfatter

Alexander Mørk-Eidem, regissør

Alf van der Hagen, forfatter

Bjørn Eidsvåg, musiker

Dag Solstad, forfatter

Edvard Hoem, forfatter

Erik Hillestad, produsent

Jan Kjærstad, forfatter

Jostein Gaarder, forfatter

Leif Ove Andsnes, musiker

Linn Ullmann, forfatter

Maja Lunde, forfatter

Maria Kjos Fonn, forfatter

Marianne Beate Kielland, musiker

Tom Egeland, forfatter

Tor Åge Bringsværd, forfatter

Tore Rem, forfatter og professor

Vibeke Tandberg, kunstner

Vigdis Hjorth, forfatter

William Nygaard, forlegger

– Et samvittighetsspørsmål

Det er forfatter og tidligere redaktør Alf van der Hagen som står bak initiativet.

Han forteller til VG at han i går så oppropet fra Redd Barna og 17 tidligere regjeringsmedlemmer, deriblant tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik, og tenkte at det var på sin plass at det norske kulturlivet også kom på banen.

– Det har alltid vært en tradisjon for at kunstnere og intellektuelle deltar i den politiske debatten, men dette har det vært for lite av i det siste. At også kunstnere og forfattere griper ordet, er sånn det skal være, sier van der Hagen og utdyper:

– Vi etterlyser politisk vilje og mot til å finne disse barna og mødrene deres for å få tatt de hjem. Vi må ha tillit til at vårt eget rettssystem og sivilt samfunn kan håndtere disse på en måte som er en rettsstat verdig, istedenfor å vise unnfallenhet og la dem seile sin egen sjø. Det går bare ikke, sier han.

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) befinner det seg rundt 40 norske barn i Syria. I juni ble fem foreldreløse barn av en savnet norsk IS-kvinne, hentet hjem fra Syria.

INITIATIVTAGER: forfatter Alf van der Hagen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

På kort tid fikk han med seg 20 forfattere, musikere og kulturpersonligheter med på oppropet, som tar utgangspunkt i oppropet fra Redd Barna, og sendte det rett til statsministeren.

– Redd Barnas argumentasjon gjorde sterkt inntrykk på meg. Det er et samvittighetsspørsmål overfor våre barn i Syria, men også snakk om å bruke fornuft og rasjonalitet, sier van der Hagen.

Vil ikke hente syk fireåring

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er det om lag 40 norske barn som befinner seg i Syria nå. Norge har hentet hjem fem foreldreløse barn, men regjeringen har sagt nei til å hente barn hvor mødrene er i livet, fordi regjeringen ikke vil hente hjem kvinnene som har tilknytning til IS.

Debatten om å hente hjem barna, fikk ny giv da det ble kjent at Norge ikke vil hjelpe en syk, fire år gammel norsk gutt, trass bekymringsmeldinger om faren for guttens liv.

Fireåringen og hans terrormistenkte mor (29) befinner seg i al-Hol-leiren, og gutten skal ha fått diagnosen cystisk fibrose.

Ifølge NRK har professor og forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus, Johan K. Stanghelle, sendt en sakkyndig erklæring til UD, hvor han skriver at gutten veier 11,7 kilo og at det er grunn til å frykte for guttens liv så lenge han er i leiren.

VANNKØ: VG besøkte al Hol-leiren i Syria i juni. Her befinner flere norske barn seg. Dehydrering er et stort problem blant leirens barn i varmen, som når over 40 grader. Her venter internerte kvinner i vannkø Foto: Harald Henden

Moralsk ansvar

I oppropet heter det at man anerkjenner at regjeringen er stilt overfor dilemmaer knyttet til å hente hjem barn og mødre fra Syria, men at argumentene for å gjøre det, er sterkere.

«Norge har et spesielt humanitært og moralsk ansvar for å hente barna hjem og legge til rette for at de får en trygg oppvekst i Norge», heter det i oppropet.

I brevet til Solberg pekes det på at dersom mødrene må gi opp barna sine for at barna skal få komme til Norge, er det et brudd på FNs barnekonvensjon og menneskerettighetskonvensjonen, og at det ikke er et reelt alternativ: Kurdiske selvstyremyndigheter tillater ikke at barn blir hentet uten at mødrene blir med tilbake til hjemlandet.

«For å kunne hjelpe barna, må vi la mødrene få reise hjem sammen med barna og bli straffeforfulgt i Norge», skriver kulturpersonlighetene.

Statsministerens kontor ønsker ikke å kommentere oppropet, men viser til Utenriksdepartementet.

Håper det gir Venstre nok muskler

Det er stor uenighet mellom regjeringspartiene om hva man skal gjøre med de norske barna i Syria.

Frp vil ikke ha retur av fremmedkrigere, KrF krever at både barna og mødrene får komme hjem, mens Venstre har jobbet for å hente ut barna. Kurdiske myndigheter skal imidlertid ha sagt nei til å la barna forlate leiren uten mødrene, selv om mødrene skulle gi tillatelse til det.

GLAD FOR DRAHJELP: Venstres Abid Raja. Foto: Trond Solberg

Venstres Abid Raja har jobbet med å få hjem alle de norske barna siden februar. Han er takknemlig for støtten fra de norske kulturpersonlighetene.

– Det er godt å få slik drahjelp fra landets fremste forfattere og kunstnere. Det betyr enormt mye. Nå håper jeg Venstre får nok muskler internt i regjeringen til å få Erna Solberg og utenriksministeren til å snu. Vi må la humanismen få vinne frem, skriver Raja i en SMS til VG.

– Vil ikke hente flere

Pressetalsperson Guri Solberg i Utenriksdepartementet sier at spørsmålet om norske fremmedkrigere i Syria og barna deres skaper sterkt engasjement.

Hun sier regjeringen jobber aktivt med saken:

– Vi har prioritert de aller mest sårbare og hentet derfor hjem de fem foreldreløse barna. Norge er blant de største humanitære bidragsyterne til Syria og bidrar blant annet gjennom Røde Kors’ feltsykehus i Al-Hol og via andre partnere. vi har også formidlet direkte helsehjelp til det barnet vi har vært mest bekymret for, sier Solberg.

– I dagens situasjon vil vi ikke hente hjem norske fremmedkrigere eller flere barn. Dersom denne vurderingen endrer seg, så vil vi av sikkerhetshensyn ikke komme med noe forhåndsvarsel eller kommentere på mulige fremtidige tiltak.

