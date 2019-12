BESTILT PÅ NETT: Norske Ingrid har forklart at hun bestilte kakene på nett via en venninne. Twitter-meldinger er nå sentrale bevis i saken. Foto: Twitter/via Stian Sopp

Dette skal være kakene som fikk norske Ingrid (32) fengslet i Japan

Meldinger på Twitter mellom fengslede Ingrid Martinussen (32) og den amerikanske avsenderen av kakene hun fikk tilsendt er viktige bevis, og den norske advokaten håper de vil bidra til at hun blir løslatt allerede i morgen.

Nå nettopp

20. november i år ble norske Ingrid Martinussen (32) fengslet i Japan for å ha blitt tilsendt en pakke fra USA som inneholdt narkotika.

Den norske kvinnen sier hun aldri mottok pakken, og har hele tiden sagt at hun ikke visste hva som var i den.

Bakgrunn: Ingrid (32) fengslet i Japan

Bildet av kakene er hentet fra en Twitter-tråd som Martinussens bistandsadvokat Farid Bouras og familiens talsperson Stian Sopp har fått tilgang til.

Advokat Farid Bouras i advokatfirmaet Elden er nå i Japan, og sier til VG at han selv sporet opp den aktuelle Twitter-tråden med bilder av kakene søndag.

– En helt vanlig samtale

– I den samtale-tråden kommuniserer vår klient med den amerikanske avsenderen. De snakker generelt om kaker, før dialogen går over til private meldinger. Jeg har sporet opp den amerikanske avsenderen, og fått tilgang til hele samtaleloggen mellom de to, sier Bouras til VG.

Han sier følgende om meldingene mellom de to kvinnene:

– I den private chatten er det ingenting som tyder på at dette dreide seg om bestilling eller kjøp av narkotika på noen som helst måte. Dette er en helt vanlig samtale mellom to venninner – hverken mer eller mindre. Denne loggen er av avgjørende betydning for saken. Jeg mener det er klanderverdig at politiet ikke har funnet denne samtalen, sier Bouras.

les også Ingrids japanske forsvarer: Vil vite hvilken rolle venninnen har hatt

Han sier han har sendt over twittertråden og meldingene til sin japanske kollega, som skal legge det frem for statsadvokaten.

– Ingrid er uskyldig, og det hele dreier seg om en misforståelse. Jeg mener skyldgraden her er 99 prosent svekket, og jeg tror hun vil bli løslatt i morgen, sier Bouras.

FENGSLET: Norske Ingrid Martinussen (32) har vært fengslet i Japan siden 20. november. Foto: Privat

– Skjønner ikke hva som har skjedd

Hva sier den amerikanske avsenderen?

– Hun beklager alt som har skjedd med Ingrid, og er utrolig lei seg. Hun sier hun ikke har sendt noe ulovlig, og sier Ingrid heller ikke har bedt om noe ulovlig. Hun sier Ingrid er en kjempegrei jente som aldri gjør noe galt. Hun har ikke noe historikk med narkotika og skjønner ikke hva som har skjedd, sier Bouras.

Han sier de jobber på spreng for å få Martinussen løslatt.

– Dette er et puslespill uten brikker, men det faller stadig brikker på plass, sier han.

les også Elden-advokat drar til Japan for å bistå Ingrid

Ifølge Bouras vil advokatene først få vite om Martinussen vil bli løslatt tirsdag morgen lokal tid.

Martinussens japanske advokat, Shota Yamaguchi, har tidligere sagt til VG hva 32-åringen har forklart om pakken hun ble tilsendt:

Det var i februar i år at hun kommuniserte med en person i USA på sosiale medier. Denne personen skrev på sosiale medier at hun liker å bake «cookies», og tilbød å sende dem til folk gratis i posten.

Fikk vite om narkotika i avhør

Videre forteller Martinussen at hun oppga adressen til en venninne i Tokyo, fordi hun på det tidspunktet bodde hos venninnen.

Pakken kom aldri frem til adressen, og ifølge Yamaguchi har Martinussen forklart at hun aldri mottok noen pakke med kaker.

Første gangen nordmannen fikk høre at pakken inneholdt narkotika skal ha vært da hun ble spurt om det i avhør.

les også Fengslede Ingrids norske advokat: – Hun har det veldig vondt

– Det er en kvinne fra USA. Ingrid forteller at de har møttes en gang før, her i Japan, for seks-syv år siden. Ingrid sier hun tenkt på denne kvinnen som en venn, sa advokat Yamaguchi til VG i forrige uke på spørsmål om hvem personen som sendte pakken er.

Hør podkasten om fengselssystemet i Japan. Episoden ble laget mandag forrige uke og det er kommet ny informasjon i saken da.

Publisert: 09.12.19 kl. 09:16

Mer om