I RETTEN: Journalisten Fredrik Virtanen ble starten på svenske Metoo. Her er han på vei inn i rettssalen der hun som anklaget ham kan ende i fengsel. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Han ble starten på svenske metoo: – Jeg utviklet torgskrekk og en viss paranoia

TV-profilen Fredrik Virtanen sier han spydde i en busk etter å ha søkt opp navnet sitt på nett. Nå risikerer kvinnen som kom med voldtektsanklagene to års fengsel.

– Jeg vurderte å stille meg foran en buss.

Det sa den svenske TV-profilen og journalisten Fredrik Virtanen i retten torsdag, ifølge Aftonbladet.

Der forklarte han seg i rettssaken mot den svenske medieprofilen Cissi Wallin, som startet i tingretten i Stockholm torsdag.

Hun tiltalt for grove ærekrenkelser etter at hun i 2017 beskyldte Virtanen i et Instagram-innlegg for å ha voldtatt henne i 2006.

Dette var noe politiet etterforsket i 2012, men saken ble da henlagt ettersom politiet ikke klarte å bevise dette.

Tiltalen mot Wallin ble tatt ut av den svenske påtalemyndigheten i august.

– Jeg har besluttet å ta ut tiltale fordi at opplysningen om at mannen skal ha voldtatt kvinnen er egnet til å utsette ham for andres misaktelse. Da er det en ærekrenkelse, sa statsadvokat Daniel Suneson ifølge NTB.

Risikerer to års fengsel

Da Virtanen i 2017 kom med sine anklager på Instagram, ble posten delt av en rekke store profiler. I etterkant valgte Virtanen å anmelde Wallin.

Nå risikerer Wallin inntil to års fengsel i rettssaken som startet torsdag. Virtanen har også kommet med krav på totalt 264.000 svenske kroner.

Under rettssakens første dag fortalte Virtanen om hvordan han opplevde anklagene.

– På morgenen hadde det jo nådd en million mennesker. Jeg latet som at alt var ok, men jeg hadde jo så klart en utrolig angst.

OMSTRIDT SAK: Flere viste sin støtte til medieprofilen Cissi Wallin utenfor Stockholm tingrett. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Total ydmykelse

Han fortalte at han spydde i en busk etter å ha søkt opp navnet sitt på internett.

– Det var en total ydmykelse. Det var som å bli kastet ut på torget, hatet og pisset på, av hele verden.

Videre fortalte journalisten at dette kom fra det han omtaler som «sinte radikalfeminister, høyreekstreme menn og vanlige folk».

– Til slutt orket jeg ikke å lese mer. Jeg fikk en forferdelig angst.

Nå forlater han sjelden hjemmet sitt eller deltar i sosiale sammenhenger der han ikke føler seg komfortabel, fortalte han.

– Jeg utviklet torgskrekk og en viss paranoia.

DELTE ANKLAGER: Medieprofilen Cissi Wallin beskyldte Fredrik Virtanen for voldtekt på Instagram. Nå risikerer hun to års fengsel. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Wallin: – Havnet i sjokk

Cissi Wallin nekter for å ha brutt loven, og mener hun har advart mot en farlig person.

Hun måtte også forklare seg i tingretten torsdag. Der fikk hun spørsmål om hvorfor ikke hun anmeldte Virtanen før i 2012. Til det sa hun at det skjedde etter at hun hadde gått i terapi.

– Som mange andre ofre for seksualforbrytelser havnet jeg i sjokk. Det tok meg tid å akseptere det som hadde hendt, sa hun i retten, ifølge Expressen.

– Det skjedde etter mange år med overveielse og angst om hva en politianmeldelse kunne føre til. Jeg var redd for hvordan det skulle bli mottatt, om jeg hadde anmeldt han for å få oppmerksomhet.

Da Metoo-oppgjøret spredte seg høsten 2017, bestemte hun seg for å dele historien da hun så Harvey Weinstein på TV-skjermene under et besøk i New York.

– Jeg følte meg syk og forsto ikke hvorfor jeg ble påvirket av dette. Så forsto jeg at jeg også var en historie som denne, forklarte Wallin i retten.

Andre og siste rettsdag i saken er mandag.

Publisert: 21.11.19 kl. 20:23

