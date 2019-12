PÅ STEDET: Bevæpnet politi er utenfor universitetssykehuset i Ostrava. Foto: LUKAS KABON / EPA

Minst fire drept i skyting på sykehus i Tsjekkia

Minst fire personer er drept og to alvorlig såret i en skyteepisode på universitetssykehuset i Ostrava. Politiet jakter en mann med rød jakke.

Oppdatert nå nettopp

Politiet ber om hjelp fra publikum, og har gått ut med bilde av den mistenkte gjerningsmannen. Han er iført en rød jakke og beskrives som 180 centimeter høy.

Omstendighetene er foreløpig ukjente, og det kommer ulike meldinger om antall døde:

Mens politiet bekrefter at minst fire er drept og to alvorlig skadet, sier guvernør Ivo Vondrák at det dreier seg om minst seks døde, men at tallet ikke er endelig bekreftet.















Ifølge politiet fikk de den første meldingen klokken 07.19 lokal tid. Fem minutter senere var den første patruljen på stedet.

Landets innenriksminister Jan Hamáček bekreftet tidlig den pågående skyteepisoden. Han er nå på vei til sykehuset i byen Ostrava, som ligger nørdøst i Tsjekkia.

– Beklageligvis har angrepet krevd flere liv. Aksjonen pågår fortsatt, og jeg vil ikke kommentere ytterligere detaljer. Politiet gjør alt vi kan for å løse situasjonen, sier han til nyhetskanalen ČT24.

Klikk for å aktivere kartet

Ifølge kanelen skal vitner ha hørt flere skudd, og politi jobbet tirsdag morgen med å evakuere sykehusområdet.

– Politiet bistår i forbindelse med en nødssituasjon, sier talskvinne i politiet, Pavla Jiroušková til kanalen.

Lokalt politi bekrefter hendelsen på Twitter:

Publisert: 10.12.19 kl. 08:39 Oppdatert: 10.12.19 kl. 09:29

