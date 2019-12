RYKKET UT TIL SKYTING: Politiet utenfor universitetssykehuset i Ostrava i morgentimene tirsdag. Foto: Lokalt politi

Fire personer drept i skyting på sykehus i Tsjekkia

Fire personer er døde og to alvorlig skadet i en skyteepisode på universitetssykehuset i Ostrava i Tsjekkia.

Politiet bekrefter på Twitter at fire personer er drept og to alvorlig skadet. De skriver at de fortsatt leter etter gjerningspersonen.

Landets innenriksminister Jan Hamáček bekreftet tidlig den pågående skyteepisoden, meldte nyhetskanalen ČT24.

– Det er politi på stedet. Beklageligvis har angrepet krevd flere liv. Aksjonen pågår fortsatt, og jeg vil ikke kommentere ytterligere detaljer. Politiet gjør alt vi kan for å løse situasjonen, sier innenriksministreren til tsjekkisk media.

Han bekrefter også på Twitter at flere personer er drept i angrepet.

Ifølge kanelen ČT24 skal vitner ha hørt flere skudd, og politi jobbet tirsdag morgen med å evakuere sykehusområdet.

– Politiet bistår i forbindelse med en nødsituasjon, sier talskvinne i politiet, Pavla Jiroušková til kanalen.

Lokalt politi bekrefter hendelsen på Twitter, og skriver de evakuerer området og bistår på stedet:

