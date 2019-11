SAVNET: Wilma Andersson (17) er rundt 168 centimeter høy og har mørkt hår med lyse striper. Ingen har sett henne siden torsdag 14. november. Foto: PRIVAT

Wilma-forsvinningen: Politiet ber folk lete i båter og uthus

Det er gått ni dager siden svenske Wilma Andersson (17) forsvant. På tross av stor frivillig innsats, ber politiet om mer hjelp fra folk som bor i det aktuelle området.

Politiet frykter at den savnede 17 år gamle jenta som formelt ble meldt savnet lørdag 16. november, kan være drept. Letingen beskrives som en kamp mot klokken: Jo lengre tid det går, desto mer sannsynlig er det at Wilma er utsatt for noe kriminelt, har talsperson i politiet Stefan Kristiansson sagt tidligere.

Både store politiressurser og frivillig innsats bidrar i letingen. Mandag, ni dager etter forsvinningen, kommer politiet med en ny oppfordring:

– Vi er evig takknemlige for all den hjelp vi får – men vil gjerne at alle som har båter sjekker en ekstra gang i båtene, båthus og uthus eller boder, sier Kristiansson til avisen Expressen mandag.

Han forteller at politiet fortsatt leter med like store ressurser:

– Vi kommer ikke inn overalt, og selv om vi leter nøye, ønsker vi fortsatt gjerne den hjelpen, sier Kristiansson.

Politiet har også brukt droner, hundepatruljer og dykkere i letingen.

LETER: Politiet bruker blant annet drone i søket etter Wilma. Bildet er fra 20. november, da de lette ved Kolbengtesrødsjøen omkring 16 kilometer sør for Uddevalla etter tips politiet ikke ønsket å gå nærmere inn på. Senere flyttet de søket tilbake til Uddevalla. Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

Færre frivillige mandag

Mens over 650 frivillige personer hjalp til i søket søndag, er det en del færre mandag. Rundt 100 personer møtte opp, skriver Aftonbladet.

– Det er helt naturlig, folk må prioritere jobb og privatliv også, sier Peder Schillerström Bruun, talsperson ved organisasjonen FIKK som organiserer frivillige i Uddevalla ved krisesituasjoner til avisen.

Det er riktignok ikke utelukkende negativt at det er færre frivillige:

– Grupper på færre personer beveger seg raskere i terrenget, sier han.

De lokales innsats er stor. På sine Facebook-sider skriver FIKK at selv om man må være over 18 år for å lete, kan man bidra på samlingspunktet for de frivillige – og viser frem bilde av en liten jente som hjelper til med å dele ut lommelykter og refleksvester til letemannskapet.

Lørdag tente innbyggerne lys for Wilma på Kungstorget i Uddevalla. Aftonbladet beskrev stemningen som preget.

PREGET: En rekke personer strømmer til Kungstorget i Uddevalla og tenner lys for den savnede tenåringen. Foto: Robin Lorentz-Allard, Aftonbladet

Kjæresten fortsatt varetektsfengslet

Wilma Andersson (17) ble sist sett i området Walkesborg i Uddevalla. Det var torsdag 14. november, to dager før hun formelt ble meldt savnet.

Fredagen, dagen etterpå, ante faren at noe var galt. Han hadde fått tillatelse til å øvelseskjøre med datteren, og forsøkte å ringe henne for å fortelle det. Da skal han ennå ikke ha visst at ingen hadde sett eller hørt noe fra henne siden dagen før.

Lørdag 16. november ble hun formelt meldt savnet.

På dette tidspunktet bodde Wilma hos kjæresten sin, en 22 år gammel mann som seks dager etter forsvinningen ble varetektsfengslet fordi han er mistenkt for å ha drept henne. Mannen nekter for dette.

Bilbeslag

Søndag ble nok en mann pågrepet, mistenkt for å ha beskyttet kjæresten, som er hovedmistenkt. Mannen ble senere på kvelden løslatt. Han er fortsatt mistenkt, men politiet mener mistanken ikke er tilstrekkelig til å holde ham i varetekt. Også han nekter for å ha gjort noe kriminelt.

I helgen tok politiet beslag i en bil, som ifølge kilder til GT kobles til denne mannen.

Publisert: 25.11.19 kl. 19:07

