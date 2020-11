HJEMMESTUDIO: Carles Shad (38) og Julius Hall (58) har mobilsert unge velgere med blant annet ukentlige direktesendinger fra deres hjemmesnekrede studio hjemme hos Hall. Foto: Gisle Oddstad

Ung velgersuksess i Sørstatene

PORT WENTWORTH/ SAVANNAH, GEORGIA (VG) I Georgia brukte langt flere unge stemmeretten sin, enn ved tidligere valg. En velgermobilisering «på steroider» får æren for det.

Nå nettopp

– Det mest sette showet vårt var da vi snakket med svarte Trump-velgere. De fikk snakke ut om hvorfor de stemte på han, og det ble skikkelig bra. Rundt 5000 mennesker har sett det, forteller Julius Hall (58) fra huset sitt i Port Wentworth utenfor Savannah i Georgia.

Hall er på jobb, men i joggebukse. Han har tykt vegg-til vegg teppe under føttene og kona Tonya i sofaen i etasjen under. Tonya Hall har nylig blitt valgt inn i fylkesstyret for Demokratene, med god drahjelp fra sin politisk engasjerte mann.

For Julius Hall er en ekte politisk mobilisator, og en av dem som sørget for at flere unge enn noen gang før stemte i valget i Georgia.

Historisk sett er velgergruppen mellom 18 og 29 år de som i minst grad har benyttet seg av stemmeretten, men i år er Georgia den delstaten som har høyest valgdeltagelse blant unge i hele landet, viser statistikk fra informasjonssenteret CIRCLE ved Tisch College, ifølge Time Magazine.

POLITISK TROLLMANN: Julius Hall (58) har som mål å få folk i nærmiljøet til å bruke stemmen sin. Foto: Gisle Oddstad

Black Lives Matter

2020 ble året der de unge i Georgia endelig kom seg ut for å stemme.

Før har mange ikke sett poenget, forteller en annen viktig brikke i grasrota av Savannahs politikk, Amanda Hollowell (41), til VG.

– Valgsystemet har sviktet folk så mange ganger at det er en utfordring å få dem til å stole på at deres stemme kan gjøre en forskjell. Men innerst inne er jo alle mennesker motivert for et bedre liv, så da gjelder det bare å presentere dem for kandidater som viser at de vil ta vare på folkets interesser. Det har vi hatt i år, sier Hollowell.

Hun har jobbet med frivillig og ikke-partipolitisk valgarbeid i åtte år allerede, og har sett endringen skje.

– Velgerbasen har utvidet seg veldig, særlig 18-30-åringene var veldig aktive i år, fordi vi så yngre, mer progressive kandidater, og oss på grunn av saker som Black Lives Matter, som har vist hvor viktig politikk kan være for folks hverdagsliv, forteller hun.

Hollowell, som har jobbet spesielt med å få afroamerikanske unge til stemmelokalene, sier de opplevde en deltagelse på 80 prosent i enkelte fylker i Georgia.

– Det er faktisk helt sinnssykt! Jeg var så glad da jeg så det. Men mest av alt ble jeg rørt da jeg så folk i syttiårene som stemte for første gang i sitt liv, sier Hollowell til VG.

FRIVILLIG: Amanda Hollowell (41) (t.h) og andre frivillige kjørte fra dør til dør i denne spesielle coronatiden for å mobilisere velgere. Foto: Privat

Mange spørsmål

Både Hollowell og andre peker på at skillet kom da demokraten Stacey Abrams stilte til guvernørvalg i 2018. Abrams gikk på et knepent tap med bare 1,4 prosent færre stemmer enn republikanske Brian Kemp. Abrams leir hevder at delstaten unødvendig avviste stemmesedler og stengte valglokaler for tidlig, og at dette virket i hennes disfavør.

Etter dette har Abrams blitt en nasjonal stemme i bekjempelsen av velgerundertrykkelse. Velgerne lærte at de ikke kunne ta for gitt at deres stemme ble telt, men at de måtte overvåke hele prosessen. Dermed involverte mange seg mye mer i valget i 2020, mener flere frivillige VG har snakket med i Georgia.

– Når folk ble klar over hvor komplisert det kunne være å stemme, så gjaldt det å være der for dem og svare på hvordan de kunne gjøre det korrekt. Vi har vært tilgjengelig til enhver tid for å svare på spørsmål og gi råd, forklarer Hollowell.

DØRBANKER: Det viktigste Julius Hall (58) gjør for å rekruttere velgere, er å banke på dører. Foto: Privat

I huset med TV-studio i Port Wentworth anerkjenner Julius Hall Abrams som en viktig katalysator for valgdeltakelsen, men kommer med en liten korrigering.

– Stacey Abrams har ikke banket på dører. Det er det vi som har gjort. Og det er når du snakker med folk, ikke til dem, at de går ut og stemmer, mener han.

ENGJASJERT: Charles Shad (38) er oppvokst i LA og synes lenge at ungdom i Georgia bar preg av lite håp for fremtiden. Nå jobber han med å endre det. Foto: Gisle Oddstad

«På steroider»

En annen nøkkel for årets sterke representasjon av unge, var de mange digitale velgermøtene. For eksempel ble det loddet ut joggesko til de som fulgte live-events om valget på nettet, og gamingplattformen Twitch var også sentral for å lage online eventer.

På den nasjonale stemmeregistreringsdagen i september hadde plattformen en tolvtimers direktesending med opptredener fra kjendiser som Beyonces mamma Tina Knowles, den første svarte kvinnelige astronauten Mae Jamison, og rapper Dave East.

HARDTARBEIDENDE: Hall har banket på titusenvis av dører før valget, og resultatet taler for seg selv. Foto: Gisle Oddstad

Julius Hall (58) har hver uke i over ett år hatt direktesendinger fra det ombygde gjesterommet i huset sitt. Her har han satt opp et såkalt «green screen», en pult til nyhetsankeret, et eget lite kjøleskap med forfriskninger til gjester, og profesjonelle studiolamper.

Hans makker på lufta Charles Shad (38) ble rekruttert inn via datteren til Hall, og nå er de to faste programledere på sendingene som i snitt når ut til rundt 2000 mennesker i deres «samfunnsklasse», som de kaller det. Det er unge svarte de vil lage en plattform for.

– Dette er klassisk velgermobilisering, men på steroider, kan du si, forklarer Hall. Dette funker fordi målgruppen vår får relevante nyheter i sanntid hver dag, der de er, sier han.

Men det som virkelig har gjort en forskjell for velgeroppmøtet, er de tretten månedene med dørbanking de har gjort.

– Jeg lover deg, vi har vært ved hvert eneste hus herfra og helt inn til sentrum av Savannah, sier han, og snakker om et område som strekker seg rundt 30 kilometer.

SUKSESS: Julius Hall forteller at hans kampanje blant annet har sørget for å få valgt inn den første svarte statsadvokaten i hans fylke. Foto: Gisle Oddstad

Trump som innpisker

Resultatet av de frivilliges arbeid har vært slående i år.

Faktum er faktisk at hadde det ikke vært for de unge, ville delstaten Georgia og dens 16 valgmenn sannsynligvis gått rett til Trump.

Flertallet av unge stemte demokratisk, 18 prosent flere enn dem som stemte republikansk. Rundt halvparten av delstatens innbyggere er svarte, og av de unge i denne velgergruppen stemte 90 prosent på Biden.

– Jeg kan si mye om Trump. Men det skal han ha: Han fungerer som en innpisker, for han er en som motiverer tidvis late demokrater til å gå ut og stemme, forklarer Hall.

PSSST! Omtelling i Georgia Georgias innenriksminister har beordret en full omtelling for hånd av stemmene i presidentvalget i delstaten. Joe Biden leder med rundt 14.000 stemmer, som tilsvarer 0,3 prosentpoeng. Donald Trump har kommet med beskyldninger om valgjuks, men foreløpig er det ikke noe som tyder på at det stemmer. Vis mer

Hviler ikke

Nå leder Biden med rundt 14.000 stemmer i Georgia. Hadde unge i Georgia stemt i like liten grad som 30-34-åringer, hadde det betydd at Biden hadde tapt med rundt 11.000 stemmer.

Og hvis en like stor andel av dem hadde stemt, som snittet for hele landet, så hadde Biden også tapt, sier Kei Kawashima-Ginsberg, rektor ved Universitetet i Tufts, til Time magazine.

Klokken er 18 i det rolige boligstrøket i Port Wentworth, og det er på tide å gjøre klar dagens direktesending. For selv om valgdagen var for over en uke siden, er det ingen grunn til å stoppe velgermobiliseringen, forteller Julius Hall, og nikker mot flatskjermen med nyhetssendinger fra CNN.

– Det vi gjør er å opplyse og inspirere vårt lag av samfunnet. Så av samme grunn som at nyhetskanalene fortsetter å sende stoff om politikk, gjør vi det også.

Publisert: 13.11.20 kl. 08:18