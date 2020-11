forrige















fullskjerm neste DANMARK: Danske myndigheter har allerede satt i gang avliving av rundt tre millioner mink i et forsøk på å stanse spredningen av mutert coronavirus nord i landet.

Minkvirus i Danmark kan påvirke vaksine: − Urovekkende

Minkviruset kan føre til en ny parallell pandemi som vaksinen ikke virker mot. Men immunolog Anne Spurkland sier vi likevel vil ha noe beskyttelse.

Den danske regjeringen gjør alt de kan for å hindre spredningen av coronamutasjonen de har funnet i mink. De er spesielt bekymret fordi de tror denne typen kan svekke virkningen av en vaksine.

Nå avliver de alle mink i landet, tre millioner, og har informert verdens helsemyndigheter om situasjonen.

– Det er urovekkende. Det kan potensielt føre til at vi får en ny, parallell pandemi av minkviruset som ikke vaksinen virker mot, sier immunolog Anne Spurkland til VG.

Hun er forsker ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO og er ekspert på immunforsvaret.

FORSKER PÅ IMMUNFORSVAR. Professor Anne Spurkland ved institutt for medisinske basalfag ved UiO. Foto: Marius Knutsen

Hvis mink-viruset får spredt seg nok, kan konsekvensen altså være at vi blir smittet av denne mutasjonen selv etter en vaksine. Men Spurkland synes danskene går hardt til verks:

– Det er en voldsom aksjon for å begrense noe som kan være farlig, men som ikke sikkert er det. På den annen side, hadde Kina vært like på tuppa som Danmark, hadde kanskje viruset stoppet i Kina.

«Cluster 5»

Danske Statens Seruminstitut opplyste fredag at de har funnet fem forskjellige mutasjoner av coronaviruset hos mink, som har spredt seg til mennesker på Nordsjælland.

Det er spesielt en av dem, cluster 5, som vekker bekymring, fordi den har fire ulike endringer i taggene til viruset, altså det som stikker ut fra selve viruset.

Mattilsynet opplyser til VG at de ikke har fått inn meldinger om coronasmittet mink i Norge, men at de følger situasjonen tett:.

MUTASJON: Danskene har oppdaget endringer i et område i taggen, altså det røde som stikker ut. Dette området har betydning for hvor lett det er å binde seg til menneskecellen. Foto: NIH / REUTERS

– Dette proteinet er veldig viktig fordi det er det som brukes til å komme inn i celler, og mange av vaksinene som for tiden blir utviklet, retter seg mot dette proteinet, sa avdelingsleder Thyra Grove Krause i danske Statens Serum Institutt (tilsvarende Helsedirektoratet, red.anm.) fredag.

Det er foreløpig 12 personer i Danmark som er smittet av Cluster 5. Ytterligere 200 er smittet av de andre mink-mutasjonene.

Helsetilsynet opplyser til VG at de ikke har sett tilfeller av coronasmittet mink i Norge, men at de følger situasjonen tett:

– Vi har fulgt med siden de første tilfellene i Nederland før sommeren. Nå sender vi ut et spørreskjema til til minkfarmere om dødsfall blant minker og har sagt at de kan sende inn døde og syke dyr til analyse, sier seniorrådgiver Ole Herman Tronerud.

Kan endre vaksinen

De fleste vaksiner baserer seg på taggproteinet til coronaviruset. Det er nettopp i dette proteinet danskene nå ser en endring, og som derfor kan påvirke effekten av vaksinene.

Anne Spurkland utdyper hvordan:

– Vaksinen skal hindre at viruset kommer inn i cellene våre. Vaksinen får oss til å lage antistoffer mot viruset. Slike antistoffer blokkerer muligheten viruset har til å feste seg til våre celler. Hvis minkviruset har endret seg der, på det området, vil ikke antistoffene fra vaksinen virke like bra. Dette er som en nøkkel i en lås.

Så nøyaktige er antistoffer mot taggproteinene: Hvis man får endringer i låsene, vil ikke nøkkelen passe lenger.

MINKFARMER: Thorbjørn Jepsen holder opp en mink på gården i Gjøl i Danmark. All mink i landet skal nå avlives. Foto: AP / NTB

Men, alt er ikke bare mørkt:

– Vi er nok ikke så dårlig stilt som vi ville vært uten vaksinen. Når vi blir vaksinert, lages mange ulike antistoffer mot hele taggeproteinet. Så vi har likevel en head start.

Spurkland sammenligner det med influensaviruset, som hvert år kommer med nye forandringer:

– De fleste av oss håndterer det fordi immunforsvaret vårt bygger på en immunitet vi har opparbeidet oss tidligere. De antistoffene vi allerede har mot viruset, trenger bare litt ekstra tilpasning for å passe bra til den nye virus-varianten.

Når coronavaksinen blir klar til bruk vil etterspørselen være langt større enn antall doser vi har tilgang på. Derfor vil en prioritert gruppe mennesker få den før andre:

Flaggermus og mink er de eneste dyrene vi vet om som fører coronaviruset til mennesket. Fordi mink har en helt annen biologi enn mennesket, kan det føre til mutasjoner med større endringer enn det som skjer mellom menneske til menneske.

– Det at viruset kan switche frem og tilbake mellom mennesker og mink er litt skremmende. Det gjør at mutasjoner i viruset kan få ganske annen virkning, enn om det bare hadde gått fra menneske til menneske.

Storbritannia stenger grensene for dansker

Storbritannia kunngjorde lørdag at de stopper innreise for alle dansker på grunn av mink-viruset. I tillegg må alle briter som har vært i Danmark de siste to ukene, isolere seg.

FHI opplyser til VG at de ikke vil anbefale norske myndigheter å gjøre det samme:

– Det kreves ti dagers innreisekarantene for reisende fra Danmark. Sammen med tiltakene som Danmark selv har innført, regner vi med at vi har god beskyttelse mot import av smitte fra Danmark, skriver Preben Aavitsland i en e-post til VG.

Han legger til at de ikke har sett denne kombinasjonen av mutasjoner i virus fra pasienter i Norge.

Selv om Covid-19 og influensa har mange like egenskaper, kan Covid-19 spre seg mye raskere. Her forklarer vi hvorfor:

Publisert: 07.11.20 kl. 16:06

