Bolsonaros sønn tiltalt for korrupsjon: − Har ikke gjort noe ulovlig

Den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro lovet å bekjempe korrupsjon i politikken i landet. Nå er hans eldste sønn Flávio tiltalt for korrupsjon og hvitvasking.

Tiltalen av eldstesønnen til presidenten er en del av en etterforskning av tyveri av offentlige midler. Saken skal også ha involvert flere familiemedlemmer, deriblant presidentens kone skriver New York Times.

Statsadvokater i Rio de Janeiro kunngjorde tiltalen i en kort uttalelse tirsdag kveld. Detaljer i etterforskningen ble ikke gjort kjent. Det ble heller ikke offentliggjort noe dokument som viser noen siktelse.

På sin profil på Instagram tilbakeviser Flávio Bolsonaro anklagene.

– Jeg har ikke gjort noe ulovlig, melder Bolsonaro.

Han benyttet samtidig anledningen til å anklage statsadvokatene for en rekke prosedyrefeil og anklagene stamme fra en «fiskeekspedisjon» inn i økonomiske sekkeposter.

Saken betegnes som et slag for president Jair Bolsonaro, ikke bare på grunn av at hans sønn nå etterforskes. Et av Bolsonaros store valgløfter var nettopp at han skulle være den rette personene til å bli kvitt korrupsjonskulturen i brasiliansk politikk.

Bolsonaros eldste sønn, Flávio, ble valgt til senator i 2018, samme år som Jair Bolsonaro ble valgt til president.

Anklagene mot Bolsonaro junior stammer fra flere mistenkelige transaksjoner som involverer ansatte ved hans tidligere kontor ved statsadministrasjonen.

Ordningen gikk ut på at folkevalgte tjenestemenn festet deler av lønnen sinn til assistenter som aksepterte å jobbe under betingelsen om å gikk tilbake deler av lønnen sin. Dette omtales som en ikke uvanlig praksis i politikken i landet.

Den brasilianske avisen O Globo meldte onsdag at det kom et stort gjennombrudd i etterforskningen tidligere i år da en ansatt under ed forklarte seg om hennes rolle i saken og hvordan opplegget fungerte.

Presidenten og hans kone Michelle har gitt en forklaring på de mistenkelige overføringene, som involverte førstedamen i Brasil. Men presidenten har tidligere vært aggressiv mot journalister som har tatt opp saken.

Saken involverer 16 andre personer i tillegg til Flávio Bolsonaro. Saken dreier seg om overføringer fra 2007 og mer enn ti år fremover.

