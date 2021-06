Simon Wilson Historiern om hvalrossen Smooshi og treneren Phil gikk viralt allerede før han varlset om forholdene den lever under. Demers ble sett på som «hvalross-hviskeren» i fornøyelsesparken Marineland på grunn av hvordan han kommuniserte med dyrene. Så endret alt seg. Han sa opp jobben, og varslet om at dyrene i fornøyelsesparken behandles svært kritikkverdig. Da han mottar et søksmål på 10 millioner kroner, tar historien flere uventede vendinger.

Se dokumentar: «The Walrus and the Whistleblower»

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det startet som en tilsynelatende idyllisk historie, men så sprekker fasaden. Phil Demers spinnville historie om sin kamp for hvalrossen Smooshi er fylt med anklager om mishandling og kidnapping, og en juridisk floke som har endret alt for både dyreparken og «hvalross-hviskeren».

