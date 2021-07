Foto: Darryl Dyck / The Canadian Press

Flere hundre døde i hetebølgen

Av Øystein David Johansen

Rekordheten i Canada og USA har krevd mange menneskeliv, og en småby har nærmest brent til grunnnen.

En kraftig hetebølge med temperaturer på opp mot 50 grader har herjet de nordlige delstatene Oregon og Washington og Canadiske provinser over grensen.

Så langt er 100 dødsfall bekreftet i USA, mens det i Canada er rapportert inn nærmere 500 plutselige dødsfall. 79 dødsfall er allerede bekreftet i staten Oregon, ifølge Oregonlive.

Myndighetene tror svært mange av de plutselige dødsfallene skyldes den ekstreme heten.

– Jeg fryktet folk ville se på det som litt plagsomt bare, men det har virkelig vært livstruende, sier legen Jennifer Vines som jobber for helsemyndighetene i Multnomah County til CBS.

Heten har også forårsaket kraftige skogbranner. Småbyen Lytton i British Columbia er nærmest brent til grunnen i en skogbrann.

SØKER LY: Christy Wilding og hunden i en hall som er gjort om til et «avkjølingssenter» i Oregon. Foto: KATHRYN ELSESSER / AFP

De rundt 1.000 innbyggerne i byen, 15 mil nordøst for Vancouver, fikk bare minutter på seg til å rømme byen onsdag kveld etter at gradestokken dagen før kom opp i 49,6 grader.

I USA har heten forårsaket 44 store branner over flere stater, skriver CBS.

Sikkerhetsminister i British Columbia, Mike Farnworth, sier at de fleste bygningene i byen er gått opp i flammer, og at enkelte av innbyggerne ikke er gjort rede for.

Brannmannskaper har ikke kontroll på brannen som raser over et område på 80 kvadratkilometer.

Hetebølgen de siste dagene omfatter også provinsene Alberta, Saskatchewan og Manitoba, samt de amerikanske delstatene Washington og Oregon, der temperaturen flere dager på rad var over 47 grader.