SKOGBRANN: Byen Lytton i British Colombia er så godt som brent ned etter en skogbrann som følge av den pågående hetebølgen i det vestlige Canada og USA. Foto: JENNIFER GAUTHIER / X07099

Canadisk småby slo varmerekord – nå har den nesten brent til grunnen

Rekordheten i Canada og USA har krevd mange menneskeliv, og en småby har nærmest brent til grunnen. Flere innbyggere er ikke gjort rede for.

– Jeg var heldig som kom meg ut i live, sier borgermester i Lytton Jan Polderman til BBC.

– Det kommer ikke til å være stort igjen av Lytton. Det brant overalt.

En kraftig hetebølge med temperaturer på opp mot 50 grader har herjet de nordlige delstatene Oregon og Washington og Canadiske provinser over grensen.

Heten har forårsaket kraftige skogbranner. Småbyen Lytton i British Columbia er nærmest brent til grunnen i en skogbrann.

Flere enn 1000 personer i og rundt byen, 15 mil nordøst for Vancouver, fikk bare minutter på seg til å rømme byen onsdag kveld.

Under en pressekonferanse torsdag kveld norsk tid sa lokale myndigheter at flere innbyggere ikke er gjort rede for.

Ifølge borgermesteren spredte brannen seg gjennom småbyen i løpet av bare 15 minutter.

Lytton slo den canadiske varmerekorden tidligere denne uken med 49,6 grader.

Sikkerhetsminister i British Columbia, Mike Farnworth, sier at de fleste bygningene i Lytton er gått opp i flammer.

Brannmannskaper har ikke kontroll på brannen som raser over et område på 80 kvadratkilometer.

I provinsen British Columbia er over 800 personer evakuert på grunn av skogbrannenes herjinger, skriver CBC.

Natt til fredag var det anslagsvis 82 branner rundtom i provinsen som man ikke hadde kontroll på. Samtidig var det hele 29.000 lynnedslag. Provinsmyndighetene ber nå om hjelp fra føderalt hold.

Hetebølgen de siste dagene omfatter også provinsene Alberta, Saskatchewan og Manitoba, samt de amerikanske delstatene Washington og Oregon, der temperaturen flere dager på rad var over 47 grader.

I USA har heten forårsaket 44 store branner over flere stater, skriver CBS.

SØKER LY: Folk tilbringer natten på et avkjølingssenter i Portland i Oregon. Foto: Maranie Staab / X03755

Flere hundre døde i hetebølgen

Så langt er 100 dødsfall bekreftet i USA som følge av hetebølgen, mens det i Canada er rapportert inn nærmere 500 plutselige dødsfall. Myndighetene tror svært mange av de plutselige dødsfallene skyldes den ekstreme heten.

79 dødsfall er allerede bekreftet i staten Oregon, ifølge Oregonlive.

– Jeg fryktet folk ville se på det som litt plagsomt bare, men det har virkelig vært livstruende, sier legen Jennifer Vines som jobber for helsemyndighetene i Multnomah fylke, hvor storbyen Portland ligger, til CBS.