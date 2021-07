100 ÅR: Kinas kommunistparti KKP markerer sitt 100-årsjubileum. Torsdag morgen talte president Xi Jinping til tusenvis av jublende publikummere på Den himmelske freds plass i Beijing. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / X03739

Kinas president langer ut: Lover å knuse skallen til mobbere

– Den som våger å mobbe Kina vil få knust skallen til blods mot en stålmur av 1,4 milliarder kinesere, sier Xi Jinping under 100-årsfeiringen til kommunistpartiet KKP.

Av Pernille Solheim og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kinas president er klar i sin tale: Han skal ikke ha noe av mobbing og ydmykelse fra andre land i verden.

Under en timelang tale foran 70.000 KKP-medlemmer på Den himmelske freds plass i Beijing torsdag morgen, hyllet han også partiet for å ha løftet landet ut av fattigdom. Han lovet å videre utvide Kinas makt og innflytelse og å fortsette oppbygging og modernisering av militæret.

– Vi må opprettholde partiets lederskap. Kinas suksess er avhengig av partiet, understreket Xi og pekte på de store økonomiske fremskrittene som Kina har gjort siden KKP kom til makten.

– Kinas folk er ikke bare gode på å rasere den gamle verden, de har også skapt en ny verden.

Tiden der Kina mobbes av andre land er også forbi, slo han fast fra et podium prydet av et stort portrett av Mao Zedong, som på samme sted proklamerte Kina som en kommunistisk folkerepublikk i 1949.

– Den som våger å mobbe Kina vil få knust skallen til blods mot en stålmur av 1,4 milliarder kinesere, sa Xi ifølge nyhetsbyråene Reuters og AP.

Ifølge Reuters tok utsagnet i etterkant av på Kinas Twitter-lignende sosiale medium Weibo.

les også 100-åring med total kontroll

– Kineserne vil ikke akseptere skinnhellige prekener fra dem som føler de har rett til å belære oss, sa han i tillegg i talen torsdag morgen.

Xi utdypet ikke hvilke potensielle mobbere han siktet til.

Kinesiske myndigheter er for tiden i hardt vær globalt på grunn av sin behandling av etniske minoriteter i Xinjiang og sine autoritære kurs i Hongkong, med fengsling av demokratiforkjempere og knebling av den frie presse.

Under sin usedvanlig krasse tale gjorde Xi det likevel klart at KKP vil stå fast ved prinsippet om ett land og to systemer. Dette innebærer at Hongkong og Macau skal ha stor grad av selvstyre.

Det siste året har Kina strammet grepet om Hongkong. I midten av juni troppet blant annet flere hundre politifolk opp på kontorene til den prodemokratiske Hongkong-avisen Apple Daily. Kontoer ble sperret, og flere ledere pågrepet med hjemmel i den omstridte sikkerhetsloven. Få dager senere ble en lederskribent i avisen også pågrepet.

Avisen ble nødt til å legge ned.

KLAR TALE: President Xi Jinpings tale ble sendt på storskjermer rundt om. Her fra et kjøpesenter i Beijing torsdag morgen. Foto: Andy Wong / AP

Presidenten understreket også at KKP fortsatt vil jobbe for en «gjenforening» med Taiwan.

KKP har aldri hatt kontroll over Taiwan, men de anser øystaten som en kinesisk utbryterprovins. Denne skal ifølge partiet gjenforenes med Kina.

– Ingen bør undervurdere Kinas vilje og evne til å forsvare sin suverenitet og territorielle integritet, sa Xi.

Presidentens tale var i forbindelse med KKPs 100-årsjubileum.

Sikkerhetstiltakene før torsdagens feiring har ifølge NTB vært omfattende. I flere dager har politiet sjekket alle biler og passasjerer som har ankommet Beijing, noe har ført til lange køer flere steder.

Plassen var pyntet med 100 kinesiske flagg, og i et storstilt luftshow kunne publikum blant annet bivåne 100 helikoptre som dannet en formasjon i luften over plassen.

Under sin tid som president har Xi Jinping konsolidert sin egen makt og sørget for å bli kvitt medlemmer av KKP som kunne utfordret ham.

KKPs medlemsmasse har økt med 2,43 millioner bare i 2020. Totalt har partiet 95,15 millioner medlemmer.