Eli Ginsburg har en venn som ikke er gjort rede for. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vennen hans er en av de savnede: − Dette har rystet meg

MIAMI (VG) Tidlig fredag morgen er det fortsatt 99 som ikke er gjort rede for. En av dem er vennen til tidligere politimann Eli Ginsburg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For ett døgn siden gikk alarmen. Deler av et stort leilighetskompleks hadde falt sammen i Miami. Blokken hadde 130 boenheter og flere titalls nødetater rykket ut.

Nå, nær 24 timer senere er fortsatt 99 mennesker ikke gjort rede for.

Det er store avsperringer i området, og på stranden like ved der bygget falt sammen har det samlet seg nær 200. Noen holder rundt hverandre, andre gråter.

Familiemedlemmer og venner kan ikke gjøre annet enn å håpe nå.

Les også: Familiene venter på livstegn: – Har ikke håp

STORE ØDELEGGELSER: Leilighetskomplekset raste natt til torsdag, amerikansk tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Håpet forsvinner ikke»

På kommunehuset like ved den sammenraste bygningen møter VG politimannen Eli Ginsburg. Han har det siste døgnet servert 350 måltider til redningsmannskaper og pårørende.

– Jeg har ikke ord. Jeg har selv en venn som er i bygningen – jeg forsøker å distrahere meg.

Han forteller at vennen hadde besøk av familiemedlemmer da bygningen kollapset. Familiemedlemmene er heller ikke gjort rede for.

– Har du fortsatt håp?

– Håpet forsvinner ikke.

Ginsburg jobbet som politimann i New York da tvillingtårnene ble angrepet 11. september for snart 20 år siden. Han forteller at opplevelsen i Miami har fått frem noen såre minner fra det han opplevde den gangen.

– Dette har rystet meg. Det å se haugen.

– Jeg hadde aldri trodd at dette skulle skje.

SERVERER MAT: Eli Ginsburg hjelper til. Han liker å holde seg aktiv – da slipper han å tenke på vennen sin. Foto: Thomas Nilsson / VG

Redd for at det samme skal skje igjen

På stranden, bare noen få meter unna møter VG flere amerikanere som er tydelig berør av hva som har skjedd.

– Jeg er trist. Jeg er født og oppvokst her, og jeg kan se bygningen fra balkongen min – så jeg føler virkelig med med familiene, sier Lisset Ivey.

– Tenk at man kan gå og legge seg i sengen sin på natten, også skjer dette. Man er ikke forberedt. Dette gjør at man tenker på hvor heldig man er for hva man har i livet.

Hun er likevel bekymret for at det samme kan skje i bygget hennes:

– Vi har hatt mye regn de siste to ukene, og man lurer på om det har noe med det å gjøre.

Les også: Jorge (39) etter blokk-kollapsen i Miami: − Som en scene fra en film

Lisset Ivey Foto: Thomas Nilsson / VG

Fortsetter søket gjennom natten

Natt fredag, norsk tid, adresserte borgermesteren i Miami-Dade Daniella Levine Cava et fullstappet pressekorps.

– Vi jobber døgnet rundt med å lete etter folk i ruinene. Vi har identifisert 102, men 99 er fortsatt ikke gjort rede for.

Det er fortsatt uklart om disse 99 oppholdt seg inne i bygningen. Til nå er tre personer bekreftet omkommet, men det er fryktet at dødstallet vil stige betydelig ettersom timene går.

Hun påpekte at letemannskapet vil fortsette søket etter overlevende gjennom natten.

– Dette er de beste i verden, og de er så motiverte for å finne folk i livet.

En mann og en kvinne holder rundt hverandre. Foto: Marta Lavandier / AP

«Hjerteskjærende»

VG møter Senator Marco Rubio i området rundt den sammenraste bygningen natt til fredag, norsk tid.

– Dette er grusomt. Jeg kan ikke sette ord på det, jeg kan ikke forstå den smerten som familiene går gjennom og ha sine kjære i vrakrestene, sier han til VG.

Christine Rede (50) er på ferie i området, hun er opprinnelig fra Houston, men bor på et hotell ikke langt unna.

– Jeg kunne ønske det var noe jeg kunne gjøre. Det er hjerteskjærende at det er mennesker der inne og at familiene ikke vet om de har det bra. Det er så skummelt. Jeg har ikke ord.