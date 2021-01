HELOMVENDIG: Etter en betydelig tiltakslettelse over julen ble Irlands smittesituasjon snudd på hodet på begynnelsen av nyåret. Landet skal blant annet ha utfordringer knyttet til smitteimport på grensen til Nord-Irland. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Slik ble Irland landet med størst smittespredning i verden

På få uker gikk Irland fra å ha lavest smittevekst i EU til å ha størst smittespredning i verden. Smittetsunami, er statsministerens eget ord på utviklingen.

Irland, med sine i underkant av 5 millioner innbyggere, har fått applaus for måten landets myndigheter har håndtert de to første pandemibølgene på.

I desember var smitteforekomsten den laveste i EU etter at landet ble det første medlemslandet som iverksatte nedstengning nummer to.

Men i de påfølgende ukene og utover på nyåret har smitteveksten økt kraftig.

8. januar nådde de ny smitterekord, med 8227 nye smittede, viser VGs coronaoversikt. Tre dager senere var Irland landet i verden som hadde størst smitteutbredelse i forhold til innbyggertallet - både foran Tsjekkia og Slovenia.

De hadde frem til helgen registrert totalt 2536 coronarelaterte dødsfall. Men bare i løpet av lørdagen har de kunne plusse på ytterligere 59 dødsfall.

Hvordan gikk det så galt for landet som lenge har kunnet skryte av sin gode smittehåndtering?

Svaret kan se ut til å ligge i for tidligere tiltakslettelser og en anspent grensekonflikt.

– Smittetsunami

Allerede forrige uke bar statsminister Micheál Martin ord preg av fortvilelse:

– Helsepersonell står overfor en smittetsunami, sa han da.

12. januar besluttet Sveits å innføre karantene for tilreisende fra Irland. Sveits beslutning kom etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) kalte økningen i smitteforekomsten i Irland blant verdens mest akutte.

Det irske helsevesenet har advart om at kapasiteten på sykehusene er sprengt. Tirsdag var 1700 personer innlagt med coronavirus, som er nesten dobbelt så mange som på det høyeste nivået under fjorårets første pandemibølge.

Den tredje nedstengningen ble innført 30. desember og skal vare i minst én måned. Tiltakene omfatter stengte skoler, stengte hotell og tjenestetilbud og stengte dører for alt ikke-essensielt næringsliv.

– Med mindre du driver med ytterst essensielt arbeid har du ingen grunn til å være utenfor hjemmet ditt, sa Martin videre.

Ville redde julen - endte med smitterekord

Bare noen uker tidligere var Irland et av landene som gikk lengst i å fjerne virusrelaterte restriksjoner, for å gi folk et pusterom i julehøytiden.

Puber, restauranter, treningsstudioer, frisører og butikker fikk gjenåpne i desember.

Regjeringens beslutning skal angivelig ha vært i strid med rådet fra et ekspertutvalg nedsatt av helsedepartementet og som gir regjeringen råd om hvordan koronapandemien bør håndteres. Utvalget hadde anbefalt at de gjeldende strengere tiltakene fortsatt ble opprettholdt.

Regjeringen gikk enda et steg videre i slutten av desember. Da fjernet de flere restriksjoner på hvor mange som kunne være samlet på samme sted.

Målet var å gi folk det Martin kalte «en meningsfull jul», men de påfølgende smittetallene kan ha slått sprekker i statsministerens gode ønske.

Irlands helsedirektør Tony Holohan har sagt at restriksjonsletten i desember førte til en betydelig endring i folks sosialiseringsmønster. Sosialiseringen blant folk var tilbake på nivået før pandemien brøt ut, noe som bidro til smittebølgen som landet nå er inne i, ifølge Holohan.

Mutert virus-lekkasje fra nabolandet

Irland har nå også meldt om en smittevekst av den nye muterte virusvarianten som først ble identifisert i nabolandet Storbritannia.

Mandag 11. januar la helsemyndighetene fram statistikk som viste at den nye muterte virusvarianten da utgjorde 45 prosent av alle nye påviste smittetilfeller.

For å hindre spredning fra nabolandet innførte Irland krav om negativ coronatest ved grensen.

Men irske medier har pekt på at den unike landegrenseordningen mellom Irland og Nord-Irland kan ha gjort det vanskelig å forhindre spredningen av den muterte virusvarianten.

Den 500 kilometer lange grensen har i årevis bidratt til konflikt.

Temaet har vært for politisk sensitivt til at myndighetene har villet stenge grensen i forbindelse med coronatiltak.