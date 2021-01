OPPTØYER: Trumptilhengere flokket til kongressbygningen i Washington, D.C. forrige uke. Foto: zz/STRF / Starmax

FBI har fått inn over 70.000 tips etter Kongress-angrepet

Samtidig blir sikkerheten i Washington og andre steder i landet betraktelig skjerpet før innsettelsen av Joe Biden som president.

Justisdepartementet og FBI har igangsatt en nasjonal klappjakt på personene som angrep Kongressen i forrige uke, skriver The New York Times.

FBI har fått inn over 70.000 tips knyttet til etterforskningen og identifiseringen av personer som deltok i det voldelige angrepet på kongressbygningen 6. januar. Det opplyste de mandag, skriver NBC News.

Blant tipsene skal det være både identiteten til de deltagende, bilder og videoer.

Etterforskere jakter flere enn 150 mistenkte, et tall som er ventet å vokse, ifølge kilder til The New York Times.

Stormingen av Kongressen skjedde etter at Donald Trump oppfordret tilhengerne sine til å marsjere mot kongressbygningen.

Analytikere skal også være i gang med å gå gjennom etterforskningsmateriell for å avdekke hvilken rolle, om noen, nasjonale terrororganisasjoner eller utenlandske fiender kan ha spilt i radikaliseringen av amerikanere som var blant opprørerne.

Mandag fortalte kongressmedlem Tim Ryan (D), som også er leder av komiteen som har ansvar for politistyrkene i Kongressen, at det har kommet indikasjoner på at noen av opprørerne hadde satt i gang et mer organisert angrep.

Blant annet trakk funnet av to rørbomber ved hovedkvarterene til Den nasjonale republikanske og Den nasjonale demokratiske komiteen, en del politifolk vekk fra Kongressen.

Det mener Ryan tilsier «et visst nivå av planlegging»

Ingen av rørbombene ble utløst.

GEMENG: Flere personer ble skadet under opptøyene. Minst 50 politifolk ble sendt til sykehus. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

«Flere» politibetjenter suspendert

Ifølge den fungerende politisjefen ved kongressbygningen, Yogananda Pittman, har «flere» politibetjenter ved kongressbygningen blitt suspendert, og én arrestert for angivelig å ha vært involvert i angrepet.

Minst ytterligere ti politibetjenter er under etterforskning.

Mandag ble det også kjent at Adam Johnson (36), som ble arrestert etter Kongress-stormingen, har blitt løslatt mot en kausjon på rundt 210.000 norske kroner.

LØSLATT: Adam Johnson (36), også kjent som «Viagetty» blant flere på internett. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frykter mer vold – i alle delstatene

I etterkant av angrepet har FBI varslet at det er planlagt væpnede demonstrasjoner i alle de 50 delstatene i USA og i hovedstaden Washington D.C. frem til innsettelsen av Joe Biden som president 20. januar.

Mandag åpnet delstatsforsamlingen i Georgia. Utenfor bygningen sto tungt bevæpnet delstatspoliti, melder New York Times.

På motsatt side av landet, i hovedstaden Olympia i delstaten Washington, var det utplassert flere titalls soldater fra nasjonalgarden væpnet med opprørsutstyr og skjold.

SIKRER: Tungt bevæpnet politi utenfor delstatsforsamlingen i Georgia mandag. Foto: Brynn Anderson / AP

Opp mot 15.000 soldater fra nasjonalgarden til innsettelsen

Sikkerheten i Washington D.C. har blitt kraftig skjerpet etter Kongress-angrepet, og vil bli ytterligere skjerpet inn mot presidentinnsettelsen av Joe Biden, melder flere medier.

Washington Post skriver at opptil 15.000 medlemmer av nasjonalgarden kan bli satt ut i gatene i hovedstaden under innsettelsen.

Under stormingen av kongressbygningen var 340 medlemmer av nasjonalgarden aktivert i Washington D.C. , da var de ubevæpnet og for det meste satt til trafikktjenester.

UTSTASJONERT: Medlemmer av den amerikanske nasjonalgarden foran kongressbygningen i Washington D.C. Foto: SHAWN THEW / EPA

Frem til mandag hadde forsvarsdepartementet aktivert rundt 6000 medlemmer av nasjonalgarden i byen. Innen lørdag er det ventet at opptil 10.000 skal være utplassert i byen, ifølge sjefen for nasjonalgarden, Daniel R. Hokanson.

Riksrettssaken fortsetter

Demokratene la mandag frem forslag om riksrett mot presidenten – forslaget ble kjapt stengt ned av republikanerne. Forslaget skal på nytt opp onsdag i Representantenes hus der demokratene allerede har sikret seg flertall.

Går ikke Trump av frivillig, eller visepresident Mike Pence aktiverer det 25. grunnlovstillegget, vil demokratene trolig stemme gjennom forslaget onsdag.