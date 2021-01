VAKTHOLD: Nasjonalgarden på plass utenfor kongressbygningen natt til torsdag norsk tid. Foto: John Nacion/PA

Nasjonalgarden måtte vente 90 minutter på tillatelse

Det tok tid før nasjonalgarden kunne hjelpe politiet i kongressbygningen med å kaste ut Trump-tilhengerne onsdag.

Den republikanske guvernøren i Maryland, Larry Hogan, sier at nasjonalgarden til delstaten ble innkalt «minutter» etter angrepet mot kongressbygningen, men at tillatelsen til å hjelpe ble forsinket i 90 minutter. Det melder CNN.

– Nasjonalgarden vår var mobilisert og klar, men den kunne ikke krysse grensen over til D.C. for å hjelpe, fordi den ikke fikk tillatelse fra tjenestemenn, sier han.

Washington D.C. har ikke guvernør – derfor må tillatelsen til å aktivere nasjonalgarden komme fra kontoret til forsvarsministeren, ifølge kanalen.

Denne videoen viser de dramatiske scenene som utspilte seg på innsiden av kongressbygningen:

På spørsmål om hvorfor det tok så lang tid, svarer Hogan:

– Vi prøvde å få svar, men vi fikk det ikke.

Hogan sier også at 500 medlemmer av nasjonalgarden deres fremdeles er igjen i hovedstaden søndag for å sikre en fredelig maktovertagelse.

Donald Trump sparket i november forsvarsminister Mark Esper over Twitter. Han satte så inn Christopher C. Miller som fungerende forsvarsminister.

Etter at Esper hadde blitt sparket, sa han:

– Hvem som kommer til å overta for meg? Det kommer til å være et skikkelig ja-menneske, og da: Gud hjelpe oss.

VENTET PÅ TILLATELSE: Maryland-guvernør Larry Hogan (R). Foto: Brian Witte / AP

Pence godkjente utplasseringen

Politiet ved kongressbygningen hadde ingen sjanse til å stå imot den sinte mobben. Politisjefen, Steven Sund, ved Capitol Hill varslet fredag at han går av. Det samme har de to andre ansvarlige for sikkerheten ved kongressbygningen gjort.

Nasjonalgarden ble ifølge New York Times mobilisert av den fungerende forsvarsministeren. Det var Mike Pence som godkjente å sette dem ut i gatene i hovedstaden, og ikke president Trump, har tjenestepersoner i forsvarsdepartementet opplyst.

IKKE PÅ TALEFOT: Visepresident Mike Pence (R) og president Donald Trump (R). Foto: MANDEL NGAN / AFP

Ifølge CNN har ikke visepresident Pence og president Trump snakket sammen siden onsdag, da Kongressen ble stormet.

Pence skal heller ikke ha utelukket muligheten for å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget for å avsette presidenten. En kilde nær visepresident Pence opplyser til CNN at Pence ønsker å ha muligheten i bakhånd i tilfelle Trump blir «mer ustabil».

Det 25. grunnlovstillegget åpner for at visepresidenten og halve regjeringen kan varsle Kongressen om at presidenten er uegnet, som fører til at visepresidenten overtar makten.