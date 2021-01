BEKYMRET: Toppdemokraten Nancy Pelosi frykter hva Trump kan finne på de neste ukene. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pelosi vil begrense Trumps atommakt

Nancy Pelosi er bekymret for hva president Donald Trump kan ta seg til i de siste to ukene av hans presidentskap.

I et brev skriver leder for Representantenes hus Nancy Pelosi (D) at hun har snakket med den øverstkommanderende i det amerikanske forsvaret, stabssjef Mark Milley, om å begrense president Trumps makt.

– I morges snakket jeg med stabssjef Mark Milley for å diskutere tilgjengelige forholdsregler og tiltak for å forhindre at en ustabil president igangsetter militære handlinger eller har tilgang til atomkodene og beordrer et atomangrep, skriver hun.

President Trump går av den 20. januar, men for mange er ikke det tidlig nok.

Flere kongressmedlemmer har tatt til orde for å få presidenten avsatt.

Kort tid etter det ble kjent at opprørere stormet kongress-huset i Washington, skriver kongressrepresentant Ilhan Omar (D) på Twitter at hun har begynt arbeidet med å stille president Donald Trump for riksrett.

– Vi kan ikke tillate at han forblir president, det handler om å redde republikken og vi må følge eden vi har tatt, skrev hun onsdag.

Fredag melder Omar på Twitter at riksrettssaken kan bli lagt frem allerede lørdag.

Et annet alternativ som har blitt lagt på bordet etter de voldsomme opptøyene i og utenfor Kongressen onsdag, er det å bruke det 25. grunnlovstillegget.

Det innebærer at visepresidenten og et flertall i kabinettet, altså statsrådene, erklærer presidenten ute av stand til å utøve sin makt.

I brevet skriver Pelosi at hun og påtroppende majoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer (D) har ringt til visepresident Mike Pence med spørsmål om hvorvidt han er villig til å stille seg bak forslaget.

– Vi håper fortsatt å høre fra ham så snarlig som mulig med et positivt svar om hvorvidt han og kabinettet vil ære eden de har tatt til grunnloven og det amerikanske folket.

Slik fungerer det 25. grunnlovstillegget:

Pelosi er klar på at hun mener presidenten er svært farlig.

– Situasjonen med denne ustabile presidenten kunne ikke være mer farlig, og vi må gjøre alt vi kan for å beskytte det amerikanske folket fra hans ubalanserte angrep på vårt lang og vårt demokrati.

I dag står Pelosi på tredjeplass til å ta over som president, dersom både president Trump og visepresident Mike Pence blir fratatt embetet.