Storbrann i flyktningleiren Moria: – Hele leiren brenner ned

Det meldes om kraftig brann i den beryktede flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos. Folk flykter nå fra leiren, som er satt i karantene på grunn av coronasmitte.

Oppdatert nå nettopp

Bilder fra leiren natt til onsdag viser kraftige flammer i Europas største flyktningleir, som fungerer som bosted for nesten 13.000 mennesker.

VG har fått tilsendt bilder av situasjonen fra Nadine Aabø Mellem, som jobber som humanitærarbeider i flyktningleiren Moria.

– Hele leieren brenner ned, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Da VG først tok kontakt med henne natt til onsdag jobbet hun på spreng for å evakuere barn vekk fra flammene.

En time senere forteller hun at det brenner kraftig på stedet, og at politiet sperrer veien for flyktninger som forsøker å ta seg til nærliggende landsbyer.

– Familier med små barn på armen sitter nedover langs veien. Vi venter på å bli evakuert, mens politiet står med skjold og blokkerer veien ned mot vannet og nærliggende landsbyer, skriver hun i en SMS.

Reportasje: Frykt, sykdom og dype traumer i Europas bortgjemte skrekkleir

Blir evakuert

Ifølge nyhetsbyrået AP, som har snakket med det lokale brannvesenet, har flere av flyktningene blitt evakuert fra leiren. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

Det samme melder nyhetsbyrået Reuters, som også skriver at 28 brannmenn med ni brannbiler, samt frivillige kjemper mot flammene.

CNN Hellas skriver at det brenner totalt tre steder på Lesvos natt til onsdag: I Vatousa, Antissa og Moria. De to første brannene skal ha brutt ut nesten samtidig, på grunn av tørt vær og sterk vind, melder kanalen.

Ifølge FN er tilstanden i Moria kritisk. Greske myndigheter og en rekke internasjonale organisasjoner er involvert i driften av leiren, men forholdene er svært dårlige.

– Folk er i panikk

Organisasjonen Stand by me Lesvos melder på sine Facebook-sider at også de har fått meldinger om at flyktninger skal oppleve å bli blokkert fra å ta seg inn i nærliggende landsbyer.

Lesvos Post melder om at folk inne i leiren kaster steiner mot brannmannskaper på stedet.

– Folk er i panikk. Det er helt kaos. Dette kan være slutten for Moria, sier Shirin Tinnesand, som er på Lesvos for organisasjonen til TV 2.

Fem år siden flyktningkrisen: Verre for barn på flukt

I helgen ble det for første gang påvist coronasmitte i Moria-leiren, som er blitt satt i karantene frem til 15. september, skriver NTB. Tinnestad forteller at folk ikke har blitt informert ordentlig om corona-tiltakene, og at hun ikke er overrasket over kaoset.

– Folk har ikke blitt informert skikkelig om coronatiltakene, og opplever at de blir arrestert når de blir hentet av frivillige organisasjoner. Derfor har det brutt ut opprør, sier hun til TV 2.

Ifølge Reuters er det bekreftet 35 smittetilfeller i leiren.

Fredag i forrige uke sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til VG at Norge snart er klare til å hente barn fra den beryktede leiren.

Publisert: 09.09.20 kl. 02:35 Oppdatert: 09.09.20 kl. 03:02

