Storbrann i flyktningleir i Hellas: – Det er en katastrofe

Natt til onsdag har det brent i store deler av den beryktede flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos. Flere tusen skal ha flyktet fra leiren, som var satt i karantene på grunn av coronasmitte.

Bilder fra leiren natt til onsdag viser store flammer i Europas største flyktningleir, som fungerer som bosted for nesten 13.000 mennesker.

Onsdag morgen snakket VG med en av flyktningene i leiren.

Deen Mohammed Alizadah (30) fra Afghanistan sier over telefon at det brøt ut protester i natt etter en uoverensstemmelse i forbindelse med corona-tiltakene i leiren.

– Klokken 03.00 begynte det plutselig å brenne flere steder i leiren, og flere av sonene ble satt i full fyr. Det er en katastrofe, sier han.

Han forteller at den største sonen, sone 12, der det skal være flere tusen telt, er helt utbrent.

– Hele Moria er borte

VG har fått tilsendt bilder av situasjonen fra Nadine Aabø Mellem, som jobber med humanitært arbeid i flyktningleiren Moria.

– Hele leieren brenner ned, skrev hun i en tekstmelding til VG rundt klokken 02.

Da VG først tok kontakt med henne natt til onsdag jobbet hun på spreng for å evakuere barn vekk fra flammene.

fullskjerm neste PÅ LESVOS: Nadine Aabø Mellem jobber som humanitærarbeider i flyktningleiren Moria.

En time senere forteller hun at det brenner kraftig på stedet, og at politiet sperrer veien for flyktninger som forsøker å ta seg til nærliggende landsbyer.

– Familier med små barn på armen sitter nedover langs veien. Vi venter på å bli evakuert, mens politiet står med skjold og blokkerer veien ned mot vannet og nærliggende landsbyer, skriver hun i en SMS.

Like etter kl. 03 skriver hun at politiet ikke slipper dem ut av leiren.

– Jeg har møtt grupper med enslige jeg har jobbet med i flere uker. De har ingenting, og spør meg hvor vi skal evakuere dem. Jeg har forsøkt å snakke med sikkerhetsstyrkene og militæret, men de er mest opptatt av å sikre området slik at ingen kommer ut. De sier alle mindreårige er evakuert, men jeg har møtt flere grupper som leter etter steder å gjemme seg.

Klokken 04.30 skriver Aabø Mellem i en ny tekstmelding:

– Hele Moria er borte. Fullstendig nedbrent.

– Vi venter på dagslyset

VG har ikke kommet i kontakt med politiet på Lesvos. En representant for politiet sier imidlertid til nyhetsbyrået Reuters at beboerne i leiren er fraktet i sikkerhet.

Nyhetsbyrået AP skriver at flere tusen i tillegg skal ha flyktet fra leiren. Det er så langt ikke meldt om skadede, og brannen skal tidlig onsdag morgen være under kontroll.

– Brannen spredte seg på innsiden og utsiden av leiren og den har ødelagt den. 12.000 flyktninger voktes av politiet på hovedveien, sier ordfører for øyas hovedstad Mytilini Stratis Kytelis, til den greske kanalen Skai.

Han legger til at flere også skal ha flyktet til fjellene i nærheten.

– Vi venter på dagslyset for å se hva som har skjedd. Jeg håper evakueringen har skjedd på en trygg måte.

Årsaken til brannene er foreløpig ikke kjent, men det skal ha oppstått uroligheter og sammenstøt og uenigheter i leiren tirsdag kveld på grunn av coronatiltak, melder Skai. Ordfører Kytelis sier at brannene «ikke var en tilfeldighet».

35 smittetilfeller er nå bekreftet i leiren, etter det første smittetilfellet i helgen, skriver Reuters.

fullskjerm neste Foto: Reuters

Lesvos Post melder om at folk inne i leiren kastet steiner mot brannmannskaper på stedet, og lokale myndigheter bekrefter til AP at brannvesenet har møtt motstand fra enkelte beboere i leiren.

Ifølge Reuters kjempet 28 brannmenn med ni brannbiler og frivillige mot flammene. Brannvesenet på øya var svært presset natt til onsdag: Da brannene i Moria brøt ut, kjempet de allerede mot skogbranner i Vatousa og Antissa, skriver CNN Hellas.

– Folk er i panikk

Organisasjonen Stand by me Lesvos melder på sine Facebook-sider at også de har fått meldinger om at flyktninger opplevde å bli blokkert fra å ta seg inn i nærliggende landsbyer.

– Folk er i panikk. Det er helt kaos. Dette kan være slutten for Moria, sier Shirin Tinnesand, som er på Lesvos for organisasjonen, til TV 2.

– Moria er ødelagt. Det er en stor, stor brann, som fortsatt ikke er under kontroll, skriver hun i en SMS til VG.

fullskjerm neste Beboere fra leiren Moria på utsiden av leiren natt til onsdag. Ifølge fotografen prøver de blant annet å komme seg til øyas hovedstad Mytilene.

Tinnesand hadde ikke tid til å snakke med VG, men skrev i en SMS rundt kl. 03.30 at hun jobbet med politiet og brannvesenet for å evakuere flyktninger som satt fast i brannen.

– Vi reddet akkurat ut 40 mennesker som satt fast. Gjennom litt koordinasjon via telefon, forklarte de hvor mange hvor de var, dette ble videreformidlet til brannvesenet og politiet slik at vi fikk dem ut.

Coronasmitte

I helgen ble det for første gang påvist coronasmitte i Moria-leiren, som er blitt satt i karantene frem til 15. september, skriver NTB. Tinnestad forteller at folk ikke har blitt informert ordentlig om corona-tiltakene, og at hun ikke er overrasket over kaoset.

– Folk har ikke blitt informert skikkelig om coronatiltakene, og opplever at de blir arrestert når de blir hentet av frivillige organisasjoner. Derfor har det brutt ut opprør, sier hun til TV 2.

Ordfører Stratis Kytelis på Mytilini sier ifølge AP at situasjonen er vanskelig, fordi enkelte av personene som nå befinner seg utenfor leiren kan være smittet med coronaviruset.

– Den til nå isolerte delen med dem som har testet positivt er fullstendig nedbrent. Dersom de smittede ikke har blitt evakuert, men bare har flyktet fra flammene og befinner seg blant de andre, vil det være veldig kritisk, sier Nadine Aabø Mellem til VG.

Greske myndigheter og en rekke internasjonale organisasjoner er involvert i driften av Moria, og ifølge FN er tilstanden i leiren svært dårlige.

Fredag i forrige uke sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til VG at Norge snart er klare til å hente enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria.

