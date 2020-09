VAKSINEKANDIDAT: Testingen av corona-vaksinen fra AstraZeneca og Universitetet i Oxford er blant annet i gang i São Paulo i Brasil. Bildet er tatt 24. juni. Foto: Amanda Perobelli / X06790

Setter vaksine-testing på pause etter sykdomstilfelle

Alle tester av AstraZeneca-vaksinen, som utvikles i samarbeid med Universitetet i Oxford, er satt på pause etter sykdom hos en deltager i fase 3-studien i Storbritannia.

Det melder Statnews sent tirsdag kveld.

Selskapet, som omtales som en av de ledende kandidatene til å utvikle en vaksine, sier at pausen er en del av rutinen når det blir avdekket mulig uforklarlig sykdom under forskningsforsøk.

Nå skal det undersøkes om deltagernes sykdom er en direkte bivirkning av vaksinen. Det opplyses ikke hva slags type sykdom eller bivirkning det er snakk om.

– I store studier vil sykdommer oppstå ved en tilfeldighet, men de må vurderes uavhengig for å kunne kontrolleres nøye, sier en talsperson for selskapet til Financial Times, og legger til at saken vil undersøkes så raskt som mulig for ikke å forsinke studien mer enn nødvendig.

I starten av juni 2020 begynte fase 3-testing av vaksinen. Den skal ha blitt testet på opptil 30.000 frivillige i USA, i tillegg til testing i Brasil, Sør-Afrika og Storbritannia.

Har forhåndsbestilt 300 millioner doser

EU-alliansen som Norge er med i har forhåndsbestilt 300 millioner doser, med mulighet for å utvide med 100 millioner. Norge kan også få tilgang til denne gjennom den globale COVAX-alliansen. USA har bestilt minst 300 millioner doser. Det er også en av vaksinene Storbritannia og Australia satser på.

USAs president Donald Trump har sagt til amerikanske velgere at en corona-vaksine vil kunne være klar allerede i oktober – altså før presidentvalget 3. november.

– Den kan komme veldig snart. Dere kan ha en veldig stor overraskelse i vente. Jeg er sikker på at dere vil bli glade, sa Trump under sin pressekonferanse i Det hvite hus mandag.

Ifølge kilder Economic Times har snakket med, er nettopp den britiske vaksinen AstraZeneca et av alternativene USA har på blokken for såkalt hastegodkjenning.

Også i juli sa den amerikanske presidenten at USA snart var i mål med en vaksine:

– En fare for det amerikanske folk

I USA har enkelte uttrykt bekymring for at arbeidet med vaksinen er blitt for politisk, og at en forhastet prosess vil gå utover sikkerheten. Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris sa søndag til CNN at hun vil være skeptisk til en vaksine som godkjennes før valget, og at hun ikke ville stolt på president Trumps forsikringer om at den var trygg.

Talsmann for Det hvite hus Judd Deere sier at Trump-administrasjonen ikke har noe mål om å forhaste prosessen.

– Det amerikanske folket kan være trygge på at en godkjenning vil følge gullstandarden for sikkerhet og testing for å forsikre at en vaksine eller behandling er effektiv, skriver han i en e-post til Washington Post.

– Dette falske narrativet fra mediene og nå demokratenes visepresidentkandidat, som antyder at politikk påvirker godkjenninger, er ikke bare falske men en fare for det amerikanske folk, legger han til.

Legemiddelfirmaer lover trygg prosess

Tirsdag kom sjefene for ni ledende legemiddelfirmaer med en felles uttalelse, der de lover at de ikke vil søke godkjennelse for vaksinene de utvikler før de er sikre på at de er trygge, etter grundig testing i fase tre.

En av dem som har skrevet under, er lederen for AstraZeneca. De andre er Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Pfizer og Sanofi, skriver Forbes.

– Vi tror dette løftet vil bidra til å sikre at offentligheten har tillit til den rigide vitenskapelige prosessen som kreves for å evaluere og til slutt få godkjent covid-19-vaksiner, skriver de i uttalelsen gjengitt i Washington Post.

Publisert: 09.09.20 kl. 01:52 Oppdatert: 09.09.20 kl. 02:07

