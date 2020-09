MORIA-AVSLAG: Erna Solberg avviser innspill om å øke det vedtatte uttaket fra Moria-leiren, sa hun under Høyres landsmøte på Gardermoen fredag. Foto: HELGE MIKALSEN

Solberg-regjeringen vil heller hente flere migranter fra Libanon enn Moria

GARDERMOEN (VG) Statsminister Erna Solberg (H) står knallhardt på å stoppe på 50 personer som hentes til Norge fra den nedbrente Moria-leiren i Hellas. Men hun åpner for å hente flere kvoteflyktninger fra Libanon.

Brannen i Moria-leiren og presset fra mange i regjeringspartiene for å øke uttaket ut over de 50 som regjeringen har vedtatt, ble ikke berørt i Høyre-lederens tale til det amputerte Høyre-landsmøtet på Gardermoen fredag.

Men på pressekonferansen etterpå kom spørsmålet raskt opp. Erna Solberg viste da til at Libanon er i ferd med å bryte sammen, Og varslet at det kan bli et større kvote-uttak derfra:

– Nå er det et land i fullstendig kaos. At det vil komme flere fra Libanon til Norge på uttak, er helt naturlig i den situasjonen de er i nå, sa hun.

Men å øke antallet 50 fra Moria, så hun ikke som aktuelt:

– Jeg mener at når vi nå tar 50 fra Moria, så bidrar vi til den europeiske solidariteten, sa statsministeren.

Overfor VG utdypet hun:

– Vi må se på andre steder nå. Vi har betalt milliarder til Libanon for å få deres systemer til å fungere. Men akkurat nå er det ingenting som fungerer der. At det blir hentet noen flere enn vi hadde planlagt fra Libanon: Ja, sier Solberg.

– Det er viktig å huske at dette ikke er libanesiske flyktninger, men flyktninger fra andre land som vi har støttet der. Nå har de ikke noe sted å dra, sier statsministeren.

– Ikke flyktninger

Hun presiserte at de som nå sitter i Moria-leiren ikke er flyktninger, men asylsøkere.

– Vi vet jo heller ikke om de får asylstatus. Derfor peker vi primært på barnefamilier fra Syria. Det er de som har høyest sannsynlighet for å få bli. Så er vi en usikker situasjon om hvor mange som eventuelt skal uttransporteres etter vedtak. og hvor vanskelig det kommer til å bli, sa Erna Solberg.

På pressekonferansen presiserte hun at regjeringen mener de har gjort mer enn forventet for å avlaste Hellas allerede:

– Vi har behandlet flere asylsøknader som Hellas skulle behandle, enn det Hellas selv har behandlet.

Solberg viste til at Norge tidligere har hentet 750 asylsøkere fra Hellas for at søknadene skulle behandles i Norge.

– Og så henter vi 50 nå. Vi kan ikke i en ny sikkerhetssituasjon løse alle problemer for Hellas eller overta alt ansvaret, sa statsministeren.

Publisert: 11.09.20 kl. 16:23

