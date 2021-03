TRE FINGRE: Tegnet som ble et symbol på kampen og demonstrasjonene mot Myanmars militærjunta. Foto: STRINGER / REUTERS

Fredsforsker: Kina har alt å tjene på å stoppe Myanmar-juntaen

Demonstrantene gir ikke opp kampen og Junta-ledelsen fortsette å skyte med skarpt for å slå ned protestene mot militærregimet i Myanmar.

Av Harald Berg Sævereid

Siden militærjuntaen ledet av general Min Aung Hlaing tok makten 1. februar, er mange drept i voldshandlingene mot de titusener som hver dag har tatt til gatene i flere av Myanmars byer. Onsdag ble minst 38 drept.

– Det er forferdelig, det er en massakre. Det fins ikke ord som beskriver situasjonen og våre følelser, fortalte den unge aktivisten Thinzar Shunlei Yi til Reuters via appen Messenger.

– Vår målsetting er å vise at ingen i dette landet hverken ønsker eller og støtter et diktatur, sier Salai Lian, en av aktivistene i Chin State til nyhetsbyrået Reuters

1300 demonstranter skal være pågrepet, fengslet og tiltalt for det juntaen mener er oppvigleri og motstand mot landets myndigheter. 34 journalister er arrestert, 15 av dem skal være løslatt, følge nyhetsbyrået Reuters.

Fredsforsker og Asia-kjenner Stein Tønnesson sier til VG at Kina sitter med nøkkelen til å få slutt på de dramatiske voldsscenene i Myanmars gater.

– Det er flere grunner til det. For Kina er det først og fremst en gylden sjanse til å vise verdenssamfunnet et annet ansikt enn det landet er blitt kjent for.

Derfor var det et solid diplomatisk håndverk Norge gjorde i FNs sikkerhetsråd. Norge gikk inn i samtaler med Kina og fikk kineserne og Russland til å sikre en enstemmig presseuttalelse med krav om at Myanmar løslater Aung San Suu Kyi og landet president.

DØDELIG: Generalene har tatt i bruk et stort voldsapparat mot demokratibevegelsen i Myanmar. Foto: STRINGER / REUTERS

Det neste skrittet for FNs sikkerhetsråd er å kunne vedta en resolusjon om situasjonen i Myanmar, hvor både Kina og Russland er med på laget.

– Befolkningen i Myanmar har ikke så mye til overs for Kina og etter alt som skjedde i Hongkong i fjor, ser verdenssamfunnet med lite blide øyne på regimet i Beijing. Det er absolutt i Kinas interesse å hindre et Myanmar i kaos. Her har makthaverne i Kina alle muligheter til, sier Stein Tønnesson.

THE LADY: Aung San Suu Kyi er satt i husarrest. Fremdeles blir hun sett på som et symbol og håp for et demokratisk Myanmar. Foto: STRINGER / X80002

Da organisasjonen for de sørøst asiatiske landene, ASEAN, kom sammen til et virtuelt møte tirsdag, var det full enighet om å kreve at Myanmars militærjunta viser tilbakeholdenhet.

Det var imidlertid bare bare fire land – Indonesia, Malaysia, Filippinene og Singapore – som krevde løslatelse av Aung San Suu Kyi og landets president Win Myint.

– Det gjør vel neppe inntrykk på juntaen?

– Nei, men også her spiller et press fra Kina en avgjørende rolle. Sammen med Russland kan de innføre en våpenembargo på Myanmar. Japans holdning kan til en viss grad gjøre inntrykk på Myanmars generaler, mens USA og Europa ingenting kan gjøre for å få militærjuntaen på bedre tanker. Det er Kina som sitter med nøkkelen til en løsning og en slutt på volden som utspiller seg i gatene, svarer Tønnesson.

Etter at ASEAN-møtet ikke endte med et enstemmig vedtak mot generalenes maktovertagelse i Myanmar, var det dårlig stemning blant mange av demonstrantene.

– Nå er det slutt på ord. Det er handling som gjelder. Vi trenger sanksjoner mot all forretningsvirksomhet som har forbindelse til de militære, sa aktivisten Thinzar Shunlei Yi til nyhetsbyrået Reuters da hun ble spurt om hvordan hun reagerte på ASEAN-landenes møte.

Singapores statsminister Lee Hsien Loong uttalte imidlertid i et intervju med Reuters at «kuppet var et tragisk tilbakeskritt for Myanmar og at bruken av dødelige våpen fra sikkerhetsstyrkenes side var katastrofal»

– For demokratiforkjemperne i Myanmar var det en stor oppmuntring da landets FN-ambassadør, Kyaw Moe Tun uttalte at han støttet kampen mot militærjuntaen, og at han anså at han representerer Aung San Suu Kyis regjering, sier professor Stein Tønnesson.