I seersuksessen «Theran» leder hun israelske agenter på livsfarlig oppdrag i Iran. Frykt og sorg er en virkelighet hun kjenner igjen. 100.000 deler hennes skjebne i Israel.

Ingen vei tilbake

Javad M. Parsa

Amund Bakke Foss

For mindre enn 30 minutter siden

Anspenthet og frykt ligger som et tungt slør over den kritikerroste spionthrilleren, «Theran».

Det er Israel mot Iran, i en verden der ingen stoler på noen.

Det er en virkelighet skuespiller Liraz Charhi (42) selv har kjent på gjennom hele livet. Og hun er ikke alene.

Filmstjernen er en av over 100.000 jøder med iransk opphav som nå bor i Israel – mennesker som lever fanget mellom to hjemland i bitter konflikt.

På grunn av den spente konflikten anses det som svært farlig for skuespilleren Liraz, som er født i Israel med iransk opphav, å reise tilbake til Iran.

– Det er smertefullt at jeg ikke kan besøke mine foreldres hjemland, for jeg føler jo også at Iran er mitt land. Det er min store sorg, sier filmstjernen til VG, da vi møter henne i Tel Aviv.

Israel ser på den regionale stormakten Iran som en av sine farligste trusler, mens Iran ser på Israel som en av sine største fiender.

Frykten for en militær konfrontasjon mellom de to statene har vart i flere tiår. En krig som fort kan trekke inn mektige allierte på begge sider og utløse et ukontrollert kaos som ingen helt vet hvor vil ende.

Senest i slutten av november ble konflikten mellom de to landene farlig brennbar:

Først gikk en bilbombe av utenfor Teheran. Så ble bilen angrepet av væpnede menn. Mohsen Fakhrizadeh, en av hovedarkitektene bak Irans atomprogram, ble funnet drept. Israel beskyldes for drapet.

Men det har ikke alltid vært slik. På 1970-tallet, under styret til den amerikanskstøttede Sjahen, hadde Iran til og med kjøpt land i Tel Aviv og planla å bygge en ambassade.

Men det var noe som murret blant folket i Iran. En misnøye som vokste seg større og større.

I 1979 ble den dypt upopulære Sjahen av Iran styrtet i den islamske revolusjonen. Iran gikk fra å være et autoritært, korrupt og vestligorientert regime... ... til en islamistisk teokratisk republikk ledet av et prestestyre.

Tusenvis av iranere, mange som sympatiserte med eller var allierte med Sjahen, flyktet fra Iran til land over hele verden, også til Norge. Mange flyktet som følge av mangel på politisk og religiøs frihet under det nye styret.

Men for iranske jøder, som har levd i Iran i utallige generasjoner, ble situasjonen enda mer alvorlig.

Forholdet mellom Iran og Israel frøs raskt til en isfront. Over 100.000 jøder følte seg ikke lenger velkommen i sitt eget hjemland. Flere aktivister ble henrettet av det nye regimet og beskyldt for å jobbe som spioner for Israel.

Den jødiske minoriteten la på flukt.

Nå er det kun noen tusen jøder igjen i Iran, mens antallet iranske jøder fortsetter å vokse i Israel for hvert år som går.

Der møter VG dem.

Veldig mange jøder som flyktet fra Iran har bosatt seg i sterkt sammenknyttede nabolag i kystbyen Tel Aviv. De eldste savner hjemlandet, men vet at de aldri kan reise tilbake. De snakker fortsatt farsi og holder iranske tradisjoner i live. Ariel (19) og andre unge må aktivt forsøke å lære om deres families hjemland. Få snakker farsi. «Jeg vokser opp med iransk kultur hjemme, men utenfor huset hører jeg alltid om hvor dårlig Iran er» sier hun.

En av de VG møter i Tel Aviv er Saeed David Rabbi. Han kom til Israel fra Iran som 6-åring. 13 år senere ble livet hans brått endret for alltid.

I 1978 invaderte Israel nabolandet Libanon som følge av konflikten med den palestinske frigjøringsbevegelsen (PLO).

Krigen ble raskt brutal og blodig. Mens invasjonsstyrken opplevde få tap, ble flere tusen libanesere drept og mange titalls tusen sendt på flukt.

Saeed var i frontlinjen for styrkene til sitt nye land. Han ble hardt skadet i kamp. Han mistet begge bena og ble invalid. – Jeg ofret alt for Israel, og jeg mistet alt. Jeg drømmer om å komme tilbake til Iran når regimet faller.

Andre VG møter i Tel Aviv lever fortsatt i frykt. Som følge av den bitre konflikten mellom de to landene, blir menneskene som nylig har levd i begge land ofte mistenkt av etterretningen på begge sider.

Er de informanter? Er de spioner?

En iransk jødisk kvinne som kom til Israel for 15 år siden, som ikke ønsker sin identitet kjent, sier det vil være livsfarlig for henne å reise tilbake til Iran for å besøke familie.

Hun frykter å bli mistenkt for spionasje og fengslet.

Men statlig fiendskap og mistenkeliggjøring stopper ikke mennesker med felles røtter fra å søke sammen.

For tross flukt og migrasjon har slektninger og venner, uansett grenser, behov for å snakke sammen. Internett gjør alt lettere.

Vi blir invitert hjem til Menashe Amir, som ble født i et historisk jødisk kvartal i Teheran i 1940.

Han startet å jobbe med journalistikk i tenårene, rett før familien emigrerte til Israel. Han vier livet sitt til å bygge broer mellom sine to hjemland. I over 52 år har Amir ledet et persisk radioprogram som kan høres via kortbølger i Iran.

En viktig del av programmet er anonyme innringere fra Iran. De ringer via en telefonlinje i Tyskland, og kan fritt si hva de mener på lufta.

Iranske medier skal ha kalt Amirs sendinger for «Zionistenes regimeradio», og det vil være farlig for innringerne og lytterne å bli avslørt i Iran. Likevel hevder Amir at programmet er svært populært i landet han ble født i for 80 år siden.

Han viser frem studioet sitt, og forklarer hvordan han tenker:

– Jeg ble født i Iran, jeg elsker Iran, et land med en fantastisk kultur. Men Israel er mitt jødiske hjemland. Jeg gjør alt jeg kan for å bygge bro mellom de to landene.

Se flere av fotograf Javad Parsas bilder fra det iranske miljøet i Israel her:

forrige





























fullskjerm neste

Publisert: 06.12.20 kl. 19:25