Trump: – Føler meg mye bedre nå

I en video fra sykehuset forteller Donald Trump at han er på bedringens vei, men at de neste dagene vil være den virkelige prøven.

– Jeg kom hit og følte meg ikke så bra. Jeg føler meg mye bedre nå, sier president Donald Trump i en video lagt ut på Twitter sent lørdag kveld norsk tid.

Trump ble fraktet til sykehus sent fredag kveld, etter å han og førstedame Melania Trump bekreftet av de hadde testet positivt på coronaviruset tidlig fredag morgen norsk tid.

– Jeg vil si at jeg begynner å føle meg bra. Man vet ikke, de neste dagene vil jeg tro er den virkelige prøven. Så vi får se hva som skjer i løpet av de kommende dagene.

I videoen takker presidenten legene og sykepleierne ved militærsykehuset Walter Reed, hvor han nå får behandling mot coronaviruset.

Trump sier at han tror at han er tilbake snart.

– Jeg ser frem til å gjøre ferdig valgkampen slik den ble startet, sier han.

Trump sier i videoen at han kjemper mot viruset for alle de millioner av personer som er smittet over hele verden.

– Vi skal slå dette coronaviruset, eller hva man vil kalle det, sier han.

Han takker også for alle støttemeldinger han har fått fra det amerikanske folket og verdensledere.

– Jeg setter mest av alt pris på det som har blitt sagt av det amerikanske folket. Jeg setter veldig stor pris på det og kommer ikke til å glemme det, sier han.

Trump sier at også førstedamen Melania Trump har det bra.

Ville ikke bli i Det hvite hus

– Jeg hadde ikke lyst til å bli i Det hvite hus, selv om jeg hadde muligheten til det, sier Trump i videoen.

– Jeg kan ikke låse meg inne, uten å møte noen eller snakke med noen og vente til det går over. Vi må konfrontere problemene.

