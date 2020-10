PRESIDENTER: Svetlana Tikhanovskaja og Aleksandr Lukasjenko hevder begge at de vant presidentvalget i Hviterussland. Foto: NTB

Lukasjenko hevder han reddet livet til Tikhanovskaja: – Det var et spørsmål om liv og død

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko (66) hevder at han har reddet livet til opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja (38).

Rett etter valget i august dro Tikhanovskaja til nabolandet Litauen, og har ikke vært i Hviterussland siden.

Hun har aldri forklart i detalj hva som skjedde da hun plutselig forlot hjemlandet, der ektemannen fortsatt sitter fengslet.

Den litauiske utenriksministeren Linas Linkevicius antydet imidlertid at hun hadde blitt presset og ikke hadde noe annet valg enn å forlate Hviterussland.

Under et regjeringsmøte kom president Lukasjenko med det som det statlige nyhetsbyrået BelTA kaller «nye detaljer» rundt det som skjedde.

– Den hviterussiske statsborgeren og husmoren Tikhanovskaja har glemt at Hviterusslands president reddet henne, sa Lukasjenko.

Ifølge ham var 120 elitesoldater involvert i operasjonen for å forhindre «forbrytelsen», som han beskriver slik:

– Tanken var å sette fyr på hovedkvarteret til opposisjonen – og skylde på myndighetene, hevder Aleksandr Lukasjenko.

Han mener altså at det ble planlagt et angrep mot bygningen der Tikhanovskaja og hennes støttespillere, samt mange utenlandske journalister, befant seg.

– Jeg beordret sikkerhetsstyrkene til å ta kontroll over deres hovedkvarter, sier Lukasjenko.

Dagen etter ba Tikhanovskaja, fortsatt ifølge presidenten, om hjelp til å forlate Hviterussland.

– Vi forsto at det kunne bli problemer. Derfor ga jeg ordre om at hun fikk beskyttelse for å kunne dra til Litauen for å treffe barna sine.

Litauens utenriksminister Linkevičius sa i august at «det var en trussel mot Tikhanovskaja», og en rekke medier har antydet at det hadde å gjøre med hennes barn.

Aleksandr Lukasjenko hevder også at han beordret at hun skulle få 15.000 dollar (137.000 kroner) fra det nasjonale budsjettet.

– Det var ingen som presset henne til utlandet. Det var et spørsmål om liv og død, og det var hennes eget ønske, sier presidenten.

– Hun gråt på skulderen min, hevder Lukasjenko.

Han påstår også at han kontaktet deres ambassade i Vilnius for at de skulle hjelpe henne.

– Men hun kom snart under kontroll av den litauiske etterretningstjenesten, sier Lukasjenko.

Tikhanovskaja selv har ikke kommentert påstandene fra Lukasjenko, men på sosiale medier har de blitt latterliggjort av en rekke personer.

Det var presidentvalg i Hviterussland den 9. august. Etter at den offisielle valgkommisjonen hadde kåret Lukasjenko som vinner og hevdet at han fikk 80 prosent av stemmene, brøt det ut protester som fortsatt pågår. Demonstrasjonene har blitt slått ned med hard hånd av spesialstyrker og andre politifolk. Tusenvis av mennesker har blitt pågrepet.

Demonstrantene har den siste tiden prøvd å rive finlandshettene av politifolkene, identifisere dem og offentliggjøre navnene deres.

Opposisjonslederen Tikhanovskaja hevder at hun vant valget og fikk 80 prosent av stemmene.

Den siste tiden har hun møtt både den tyske bundeskansleren Angela Merkel og den franske presidenten Emmanuel Macron og bedt om hjelp. Hun har også møtt flere andre europeiske statsledere, og statsminister Erna Solberg møtte Tikhanovskaja i Vilnius nylig.

Tidligere denne uken ble Tikhanovskaja satt på «wanted-listen» til både hviterussisk og russisk politi:

