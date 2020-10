PORTFORBUD: I Frankrikes hovedstad er det forbudt å være ute mellom ni på kvelden og seks om morgenen. Foto: Lewis Joly / AP

Slik stenges Europa ned for andre gang

Den fryktede andre bølgen av coronaviruset har nå rammet Europa for alvor. Nye bilder viser hvordan kontinentet preges av nye, strenge coronarestriksjoner.

Etter lange perioder med nedstenging, overfylte sykehus og mange coronadødsfall kunne Europa endelig sakte, men sikkert åpne opp igjen i midten av juni etter at flere land fikk kontroll på smitten.

Hele veien har imidlertid den potensielle andre bølgen av viruset hengt over kontinentet som en mørk skygge. Nå har frykten blitt en realitet, og en rekke europeiske land melder nå om verre smitte enn i mars og april.

Som følge av dette har en rekke europeiske land nå gjeninnført de strenge smitteverntiltakene de hadde i vår. Dette har allerede satt sterkt preg på kontinentets storbyer.

I Praha er skolene stengt i to uker etter at landet meldte om rekordhøye 5335 tilfeller onsdag forrige uke. Det ventes at landet vil oppleve opp mot 8000 nye tilfeller daglig senere denne måneden, melder AP.

TOMT: Klasserommene i Praha var uten elever onsdag. Slik vil det være i minst to uker fremover. Også teatre, kafeer, kinoer og dyrehager er stengt og all innendørs sportsaktivitet er forbudt. Foto: DAVID W CERNY / Reuters

Italia var i vår det hardest rammede landet i Europa, og hele landet stengte ned mellom 9. mars og 18. mai. Landet meldte onsdag om 7332 nye tilfeller, ifølge Axios rekord i løpet av pandemien. Statsminister Giuseppe Conte har uttalt at han ikke ser for seg noen ny nasjonal nedstenging, men hovedstaden Roma bærer sterkt preg av manglende turisme.

Slik så det ut utenfor Colosseum tirsdag:

MASKE: En turistguide med maske snakker foran Colosseum tirsdag 13. april. Italia har begrenset nattlivet og forbudt amatørfotball, men ennå ikke gjeninnført nasjonal nedstenging. Foto: Andrew Medichini / AP

Belgia «kan ikke utelukke en ny nedstenging» sa landets helseminister for tre dager siden. Belgia var mandag det nest hardest rammede landet i Europa dersom man teller antall nye tilfeller per 100.000 innbyggere. Forrige uke gjeninnførte landet strenge tiltak som reduserer sosiale sammenkomster, tidligere stengetider for barer og hjemmekontor når det er mulig.

Slik så det ut i den belgiske hovedstaden onsdag:

HARDT RAMMET: Antall nye coronatilfeller har steget kraftig igjen i Belgia den siste tiden, særlig i hovedstaden Brussel. Foto: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Storbritannias statsminister Boris Johnson har sagt nei til opposisjonens bønn om en ny britisk nedstengning til tross for en kraftig andre bølge av coronaviruset. Isteden er landets regioner rangert etter tre ulike grader av smittefare: Høy, middels og lav.

Per dags dato er Liverpool den eneste britiske byen med høy smittefare. Her er det ikke lov å møte andre enn de som er en del av husholdningen din eller en del av din «støtteboble» innendørs. Folk frarådes å reise til eller fra området, og puber og barer må holde stengt.

Slik så det ut onsdag:

LOCKDOWN: Den britiske storbyen Liverpool har øyrikets strengeste coronatiltak. Antall tilfeller stiger med 3282 per uke. Foto: PETER POWELL / EPA

I Tyskland ble det torsdag meldt om ny smitterekord. Statsminister Angela Merkel har lovet å unngå en ny nasjonal nedstenging, men i hovedstaden Berlin må befolkningen leve med stengte nattklubber etter klokken 23 og en rekke andre omfattende tiltak. Distriktene Neukölln, Freidrichshain, Mitte og Tempelhof-Schöneberg er beskrevet som «hot spots» for den andre bølgen som nå pågår nå.

Slik så det ut i Berlin onsdag:

MÅ STENGE: Berlin er kjent for sine nattklubber som er åpne hele døgnet, men nå er det yrende utelivet stengt fra klokken 23 på kvelden til 6 om morgenen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Østerrike er også blant landene som har meldt om ny smitterekord de siste ukene. Alpelandsbyen Ischgl ble beskrevet som episenter for det første utbruddet i Norge, men nå er også hovedstaden Wien og en rekke andre steder hardt rammet.

Også Østerrike prøver å unngå en ny nasjonal nedstengning. For mens den viktige skisesongen nærmer seg, har land som Tyskland advart sine borgere mot å reise til landet. Wien er erklært risikosone og har flere strenge tiltak på plass. Slik så det ut onsdag:

RISIKOSONE: Østerrikes hovedstad Wien har innført påbud om munnbind og kun bordservering ved barer og restauranter. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Storbritannias hovedstad London ble innledningsvis erklært en «nivå 1» risikosone, altså medium coronarisiko. Det innebærer ingen ekstra restriksjoner utover de nasjonale, blant annet at man begrenser sosiale samlinger til seks personer og har innetid klokken 22 på kvelden.

Byens innbyggere er imidlertid advart om at strengere restriksjoner kan bli innført raskt på grunn av økningen av tilfeller den siste tiden, og torsdag ble byen erklært «nivå 2» risikosone. Dermed er det millioner av mennesker som ikke får omgås hverandre innendørs. Slik så det ut onsdag:

DØDT: Oxford Street i London yrer vanligvis av shoppingliv, men området er nå igjen preget av coronarestriksjoner som følge av en økning i tilfeller. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

MUNNBIND: Det er påbudt med munnbind i London i alle butikker og på offentlig transport. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

I Hellas er det innført påbud om munnbind på alle trange arbeidsplasser og offentlige steder med risiko for store folkeansamlinger. En ny nedstenging av landet er imidlertid tidligere utelukket av statsminister Kyriakos Mitsotakis.

Slik så det ut på flyplassen torsdag:

STREIK: Det er ikke bare på grunn av coronaviruset at det var så tomt på flyplassen i Athen onsdag. Flygeledere og en rekke andre i offentlig sektor streiket. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Spanias regjering har påtvunget byregjeringen i Madrid nedstenging etter en kraftig økning i tilfeller i begynnelsen av oktober. Samme restriksjoner gjelder ni tettsteder rundt hovedstaden. For litt under en uke siden ble det også erklært unntakstilstand i byen, og 7.000 politifolk er utstasjonert for å håndheve nedstengingen.

Byregjeringen viser til at antall tilfeller har falt fra over 700 tilfeller per 100.000 innbyggere til nærmere 500 og mener nedstengingen er urettferdig. Det er blant annet ikke lov å reise til og fra Madrid med mindre det er nødvendige reiser. Slik så det ut i den spanske hovedstaden onsdag:

ALENE: En kunde sitter på en bar i Madrid. I byen er det innført svært strenge coronatiltak som lokale myndigheter kjemper mot. Foto: Manu Fernandez / AP

Mens kurven har pekt noe nedover i Madrid etter de strenge tiltakene, S overfor en nylig økning i tilfeller. Alle barer og restauranter i regionen er stengt og antall tilfeller per dag steg til 290 per 100.000 innbyggere torsdag. Lignende tall er ikke sett siden april, skriver El Pais.

Slik så det ut i den katalanske storbyen onsdag:

TOMME STOLER: Barer og restauranter er fra og med onsdag stengt i Barcelona. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Publisert: 15.10.20 kl. 12:52

