Meningsmålinger: Republikanerne kan tape senatet

Joe Biden leder klart på meningsmålene i presidentvalget. Republikanerne frykter nå at de også kan miste flertallet i Senatet.

– Flertallet i Senatet er kjempeviktig. Der bestemmes blant annet utnevnelsene til Høyesterett, forklarer Eirik Løkke, rådgiver i Civita og ekspert på amerikansk politikk.

Senatet består av 100 folkevalgte, to fra hver delstat i USA. I dag fyller republikanerne 53 av disse setene, mot demokratenes 47.

I skyggen av det amerikanske presidentvalget står 35 av disse senatorne nå samtidig på valg. 23 av setene som utfordres holdes i dag av republikanere, noe som åpner opp for at flere av dem kan kapres av demokrater.

– Det gjør at de har flere seter å forsvare. Demokratene har nå en god mulighet til å ta tilbake senatet, mener Løkke.

Tar demokratene fire seter vil de ha simpelt flertall.

Vinner de også presidentvalget, trenger de bare tre, ettersom visepresidenten kan kaste den avgjørende stemmen om en avgjørelse står på vippen.

Grafikken under med tall hentet fra 270towin viser hvor jevnt det er:

Republikansk trøbbel i flere stater

Meningsmålene til Fivethirtyeight viser at republikanske senatorer i stater som Iowa, Maine, Nord-Carolina og Arizona potensielt kan tape for sine demokratiske utfordrere.

Til og med den svært profilerte Lindsay Graham (R) fra Sør-Carolina har møtt en sterk utfordrer i demokratenes stjerneskudd, Jamie Harrison, som har fått mye oppmerksomhet for sin evne til å samle inn penger til kampanjen sin.

– Harrison gjør det overraskende bra på meningsmålingene, sier Løkke i Civita.

På den andre siden er det ventet at demokratene vil tape et sete i Alabama, ifølge The New York Times.

KRITISK: Senator Ben Sasse (R) fra Nebraska går nå åpent ut med hard kritikk av president Donald Trump. Foto: SAUL LOEB / AFP

Frykter blodbad

Trumps lave popularitet får også utslag i hvordan de sittende republikanske senatorene nå driver valgkamp: De distanserer seg, ifølge Løkke.

Den republikanske senatoren Ben Sasse fra Nebraska – som står på valg, men har god margin på meningsmålingene – har åpent uttalt at han frykter et republikansk «blodbad».

Han kom også med kraftig kritikk av måten Trump har omtalt diktatorer og høyreekstremister.

– Det er gjennomgående hvor lite mange av republikanerne på valg som ikke ønsker noen hjelp av Trump, sier Løkke.

HØRING: I forrige uke ble Amy Coney Barrett spurt ut av senatorene i senatet før hun trolig blir utnevnt til ny dommer i Høyesterett, bare uker før presidentvalget. Foto: SHAWN THEW / POOL / EPA POOL

Utvidelse av Høyesterett

Akkurat nå håper republikanerne i Senatet å klemme Amy Coney Barrett inn i Høyesterett, før president- og senatsvalget i november.

Det er i så fall antatt at Barrett sammen med allerede to Trump-nominerte høyestrettsdommere vil påvirke sentrale rettsavgjørelser i konservativ retning de neste tiårene.

Motsatt kan et senat kontrollert av demokratene under ledelse av en president fra samme parti gjøre en historisk utvidelse av Høyesterett fra ni til ti dommere, noe som kan åpne muligheten for å utnevne en mer liberal dommer.

– Biden har foreløpig ikke svart på om han vil «pack the courts», som det heter. Grunnloven sier lite om utnevnelse til Høyesterett eller hvor mange de skal være. Senatet har her mye de skal ha sagt, forklarer Løkke fra Civita.

