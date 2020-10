KONFLIKT: Armenias statsminister Nikol Pashinyan hilste på soldater i Jerevan før de reiste til Nagorno-Karabakh 16. oktober. Foto: Tigran Mehrabyan, Armenian Prime Minister Press Service / PAN Photo via AP / NTB scanpix

Armenias statsminister utelukker diplomatisk løsning på konflikten om Nagorno-Karabakh

Armenias statsminister sier det ikke finnes noen diplomatisk løsning på striden i Nagorno-Karabakh og ber armenere verve seg frivillig til fronten.

Tidligere i oktober sa statsminister Nikol Pasjinian at landet er villig til å gjenoppta fredsprosessen med Aserbajdsjan. En våpenhvile ble forhandlet fram i 1994, men ingen varig fredsløsning har kommet på plass.

Konflikten «har ikke og vil ikke ha noen diplomatisk løsning på lang tid», sa statsministeren i en videomelding onsdag. Han anklaget Aserbajdsjan for å være uvillig til å inngå noe kompromiss.

Statsministeren ba videre armenere om å melde seg frivillig til kamp og erkjente at landet står overfor en «vanskelig situasjon» på slagmarken i Nagorno-Karabakh, der harde kamper raser mellom armenske og aserbajdsjanske styrker.

Det skjer etter at partene har inngått humanitær våpenhvile to ganger de siste ukene, sist i helgen, men like etter de trådte i kraft beskyldte partene hverandre for å bryte dem.

Verdenssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som en del av Aserbajdsjan, men enklaven og omkringliggende områder har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens oppløsning.

Siden de siste kampene brøt ut 27. september er hundrevis drept, og titusener har måttet flykte fra sine hjem.

Fakta om Nagorno-Karabakh-konflikten * En region i Aserbajdsjan nær grensen til Armenia, der det bor om lag 145.000 mennesker. Nesten alle er etniske armenere. * Internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men siden 1994 har armenske separatister hatt kontrollen over området. * Til tross for armensk dominans var Nagorno-Karabakh en del av Aserbajdsjan i sovjettiden. * I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991 da Sovjetunionen falt fra hverandre. * Rundt 30.000 ble drept, og over én million mennesker ble drevet på flukt under krigen. Tre av fire flyktninger er aserbajdsjanere. * Armenskstøttede separatister sikret seg kontroll over Nagorno-Karabakh og flere omkringliggende regioner. * Våpenhvile ble inngått i 1994, men ingen fredsavtale. Områdets status er fortsatt uavklart. 27. september brøt det ut harde kamper mellom armenske og aserbajdsjanske styrker. * Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer. Kilde: NTB Vis mer

Publisert: 21.10.20 kl. 16:17

