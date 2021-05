TRANGT OM PLASSEN: Det var stor trengsel blant reisende på fergekaia i Munshiganj utenfor hovedstaden i Bangladesh i helgen. Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

Fergekaos i Bangladesh: Flere tusen på vei til id-feiring med familien

Flere tusen mennesker sprenger fergekapasiteten under id-feiringen utenfor Dhaka i Bangladesh – på tross av landets sosiale nedstenging.

Av Louise Krüger

Flere tusen reisende ignorerte risikoen for covid-19 da de skulle reise hjem under id-feiringen i Munshiganj utenfor hovedstaden Dhaka i Bangladesh.

På fergekaia var det stappfullt av mennesker, og i et forsøk på å stanse trafikken stengte myndighetene fergeovergangen mellom Shimulia Feri Ghat og Paturia.

Likevel fortsetter reisene å betale småbåter for å komme seg hjem til familien under feiringen.

Flere passasjerer bøtelagt

I alt er 10 trålere og 50 passasjerer bøtelagt av politiet i et forsøk på å komme seg over Padma-elven i Bangladesh.

– Motorbåt- og trålerbevegelse er for tiden forbudt, og ved å ta opp passasjerer har de brutt regjeringsbegrensningene som er pålagt for å dempe spredningen av Covid-19, sier Sirajul Kabir, leder av Mawa marinepoliti til DhakaTribune.

FOLKSOMT: Mange presset seg på fergen for å komme seg hjem til familien under helgens id-feiring. Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

Bakgrunnen for den enorme trengselen er id a-fitr, en viktig høytid som markerer slutten på fasten. Id feires to ganger i året. Id a-fitr kalles lille id. Den andre store id-feiringen id al adha feires på slutten av pilegrimsreisen til Mekka.

85 prosent av innbyggerne i Bangladesh er muslimer. Under feiringen står familien i sentrum – noe som også er grunnen til den enorme fergetrengselen.

– Vi gjør vårt beste for å holde oversikten over ulovlig bevegelse, sier Kabir i Mawa marinepoliti.

Mesteparten av Bangladesh ligger i elvedeltaet der elvene Brahmputra og Ganges renner ut i Bengalbukta og i det Indiske hav, noe som gjør at mange av innbyggerne er avhengig av fergevirksomhet.

Tvang seg på nødfergene

Etter at tre ferger fikk forlate terminalen på grunn av beredskapstjenester lørdag morgen, ble fergeterminalen stengt.

Flere mennesker tvang seg på nødfergene, ifølge Bdnews24. Andre prøver å krysse elven med småbåter.

I følge Shimulia fergemyndighet, trafikkpoliti og Mawa marinepoliti er det mindre press fra passasjerer på lørdag, men mange mennesker er fortsatt samlet ved «Ghat» – fergeområdet, ifølge DhakaTribune.

Bangladesh har vært nedstengt på grunn av covid-19 siden begynnelsen av april. Nedstengingen vil vare til 16 mai, hvor myndighetene da vil ta en ny vurdering av landets smittesituasjon.

VILLE HJEM: Mange ønsket å feire id med familien i Bangladesh i helgen. Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

Ifølge VGs oversikt er 773 513 innbyggere i Bangladesh smittet med Covid-19.

Innstilte togavganger

I dagene fremover er alle passasjerferger fra Shimulia og Paturia innstilt. Daglig vil det kun gå ferger hvis nødetatene må rykke ut.

Ifølge Eastern Eye er også landets togavganger innstilt.

Fordi offentlig transport er stengt, går mange fergepassasjerer til fots. På grunn av folkemengden ble to tropper av grensevakten i Bangladesh (BGB) utplassert i nærheten av Shimulia fergekai, og i nærheten av bomplassen til Padma bro fra søndag morgen for å forhindre at flere passasjerer samles.