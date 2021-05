ADVARER: Tor Wennesland er spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten. Nå advarer han mot «full krig». Foto: Guri Solberg/UD

FN: Konflikten mellom Israel og militante grupper i Gaza går mot «full krig»

Spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, norske Tor Wennesland, advarer om at konflikten mellom Israel og militante grupper i Gaza går mot «full krig».

Publisert: Nå nettopp

– Stopp skytingen umiddelbart. Vi eskalerer mot full krig. Ledere på begge sider må ta ansvaret for de-eskalering. Kostnadene for krig i Gaza er ødeleggende og vanlige folk betaler prisen. FN jobber sammen med alle sidere for å gjenopprette roen nå. Stopp volden nå, skriver han på Twitter.

Kontoret for FNs spesialkoordinator for Midtøsten har postet Twitter-meldingen hans.

VG har forsøkt å få en ytterligere kommentar fra Wennesland. Han opplyser på telefon at han ikke har tid til å utdype Twitter-meldingen fordi han må håndtere situasjonen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide varslet tidligere tirsdag kveld at det vil bli holdt et nytt hastemøte i Sikkerhetsrådet. Ifølge Reuters skjer møtet onsdag.

Flere sivile drept

Helsemyndigheten på Gazastripen opplyser tirsdag kveld at minst 30 palestinere er drept, blant dem ti barn. 203 skal være skadet.

På Israelsk side er tre personer drept, og flere titalls skadet.

Over 500 raketter er avfyrt fra Gaza, mens Israels statsminister Benjamin Netanyahu opplyser at Israel har truffet «hundrevis» av mål i Gaza.

Tirsdag ettermiddag raste en boligblokk i Gaza etter et luftangrep:

BAKGRUNN: