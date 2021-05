forrige







fullskjerm neste Israelske palestinere samles utenfor en moske under sammenstøt 12. mai.

Svært spent i gatene – advarer mot «anarki» og «lynsjing»

Mens rakettene flyr over Israel og Gaza, øker spenningen mellom israelere og palestinske israelere på bakken. Nå frykter ledere en borgerkrig.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Netanyahu oppfordret både jøder og palestinske israelere om å slutte angrepene på hverandre.

– Jeg bryr meg ikke om hvor forbannet dere er. Dere kan ikke ta loven i egne hender, sa Netanyahu.

Ifølge The New York Times har han beskrevet volden og nedbrenningene som «anarki» og han ba om en slutt på «lynsjingen».

Mens 103 personer er blitt drept i israelske angrep i Gaza og syv personer er blitt drept I Israel i angrep fra militante grupper i Gaza, fortsetter de voldelige sammenstøtene på gaten.

Voldelige sammenstøt

Spenningen er trolig mest synlig i byen Lod i sentraldistriktet i Israel like ved Tel Aviv.

Tirsdag erklærte Israels statsminister Benjamin Netanyahu unntakstilstand i byen Lod etter flere sammenstøt mellom palestinske israelere og israelere.

Omkring en tredjedel av befolkningen i Lod er palestinske israelere.

Hvem er palestinske israelere? «Palestinske israelere» brukes om palestinerne som ble igjen i Israel etter 1948-krigen, og utgjør omkring 20 prosent av Israels befolkning. Over natten ble de innbyggere av staten Israel da hjeene deres ble en del av det israelske territoriet i 1948. Palestinske israelere har israelsk statsborgerskap og kan stille til valg og stemme ved valg. Men ifølge Store norske leksikon har de i praksis blitt behandlet som annenrangsborgere i Israel og står på siden av majoritetssamfunnet i mange saker. Blant annet har ikke palenstiske israelere rett til å tjenestegjøre i Forsvaret. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Mandag kveld ble 30 år gamle Musa Hassuna skutt og drept under demonstrasjoner til støtte for palestinerne.

Ifølge BBC forteller Hassunas far at sønnen ikke var en del av demonstrasjonene. Faren forteller at Hassuna gikk gjennom nabolaget da han ble skutt rett ned.

En jødisk beboer skal ha sagt til Haaretz at flere arabere skal ha forsøkt å bryte seg inn i nabolaget og at var tvunget til å skyte i luften.

Politiet har pågrepet tre mistenkte som hevder de handlet i selvforsvar, ifølge BBC.

Tirsdag deltok hundrevis i Hassunas begravelse, som utviklet seg til demonstrasjoner og førte til sammenstøt mellom politiet. I løpet av natten skal synagoger og butikker ha blitt angrepet og det kom meldinger om at jøder steinet en bil med en palestinsk israelsk sjåfør.

Ifølge Haaretz børt det også ut opptøyer i Ramle, en av Lods nabobyer. Blant annet skal flere synagoger skal ha blitt vandalisert av demonstranter og en muslimsk gravlund skal ha blitt satt fyr på.

forrige











fullskjerm neste Israelske paramilitært grensepoliti holder vakt med høyreekstreme jøder krever løslatelsen av de tre som ble pågrepet for drapet på Hassuna.

Vil sette inn Forsvaret

Onsdag innførte politiet i Lod et nattlig portforbud mellom klokken 20 og 04 for å hindre nye, voldelige sammenstøt.

Ifølge The Times of Israel skal portforbudet ha vært til lite hjelp, da det oppsto nye voldelige sammenstøt onsdag kveld.

Israels statsminister Netanyahu besøkte Lod torsdag. Da varslet han at han ville sette inn Forsvaret i byen. Han sa også at vannkanoner og administrative pågripelser kunne bli tatt i bruk, ifølge The New York Times.

– Det er ingen større trussel enn disse opptøyene nå og det er essensielt å få tilbake lov og orden med disse tiltakene, sa han.

– Ingenting rettferdiggjør at arabere lynsjer jøder, og ingenting rettferdiggjør at jøder lynsjer arabere, sa han dagen før, ifølge avisen.

Statsminister Benjamin Netanyahu i Lod torsdag. Foto: YUVAL CHEN / POOL

Frykter borgerkrig

Flere israelske politikere, med landets president Reuven Rivlin i spissen, har advart mot borgerkrig, ifølge The New York Times.

– Vi må løse problemene våre uten at det fører til en borgerkrig som blir en fare mot vår eksistens, i større grad enn farene utenfra, sa Rivlin ifølge avisen.

Palestinske ledere mener at varslene om en borgerkrig er en avledning, ifølge The New York Times. De mener den virkelige årsaken til uroen er politivold mot palestinske demonstranter og provokasjoner fra israelske nybyggere på ytre høyre-siden.

– Vi ønsker ingen blodbad. Vi vil demonstrere, sier lederen for Ta’al-partiet i Israels parlament Ahmed Tibi.

Han beskylder israelsk politi om å ha skutt på palestinske israelere i Lod.