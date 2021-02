Foto: NIAID-RML

Håper på resultater av norsk coronamedisin om kort tid

Siden oktober har det norske selskapet BerGenBio studert effekten av en medisin for innlagte coronapasienter i Sør-Afrika og India. Resultatene er snart ventet å være klare.

Legemiddelet som har blitt brukt i studien heter bemcentinib, og er egentlig utviklet for kreftbehandling. Grunnen til at det har blitt testet på coronapasienter, er at legemiddelet har en egenskap som kan bygge cellens motstandskraft og dermed være effektiv mot flere sykdommer.

Det skriver Dagens Medisin.

– Vi håper å få indikasjoner på effekten i løpet av utgangen av mars, sier Richard Godfrey, administrerende direktør til Dagens Medisin.

Ifølge selskapet er det tidligere påvist at bemcentinib kan være effektiv mot blant annet Ebola og Zika-virus, og nyere data har utvidet dette til covid-19.

Rekrutterer 120 pasienter i andre fase

Studien er nå i fase 2, hvor de tar sikte på å rekruttere 120 pasienter som er innlagt med coronavirus på fem steder i Sør-Afrika og syv steder i India. I tillegg har pasienter i Storbritannia fått doser av legemiddelet, skriver Dagens Medisin.

– Mange er allerede dosert, men studien rekrutterer fortsatt pasienter. De vil få bemcentinib i opptil 15 dager, avhengig av tiden de er innlagt. Oppfølgingstiden er på 29 dager, dermed vil vi kunne få resultater ganske raskt, sier Godfrey til avisen.

I studien skal 60 pasienter motta bemcentinib som monoterapi eller i kombinasjon med standard omsorg og behandling. De 60 pasientene i kontrollgruppen vil motta standard omsorg og behandling.

Studien vil tillate samtidig administrering med andre medisiner som anbefales for behandling av covid-19, inkludert Remdesivir og deksametason.

En uavhengig dataovervåkningsgruppe (iDMC), har for andre gang siden studien ble påbegynt på pasienter gitt godkjentstempel på sikkerheten til fase 2-studien til BerGenBio, ifølge en børsmelding mandag morgen.

iDMC fant ingen sikkerhetsutfordringer i dataene som finnes per i dag, men vil fortsette vurdere både sikkerhet og effekt etter hvert som studien utvikler seg, heter det i meldingen.