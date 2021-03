Evakuerer flomrammede i Australia: − Det er ille

BLACKTOWN (VG) Sove, spise, ut igjen. Fivillige redningsmannskaper utenfor storbyen Sydney i Australia jobber på spreng med å hjelpe folk ut av de flomrammede områdene.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

Den australske delstaten New South Wales er mandag inne i det myndighetene håper er siste fase av en «hundreårsflom». Det er erklært naturkatastrofe i 38 områder, 18.000 mennesker er evakuert fra hjemmene sine og veier og bedrifter er oversvømt.

Fra en base i forstaden Blakctown utenfor storbyen Sydney driver Barry Wademan en gedigen redningsoperasjon, som lokal operatør for delstatens frivillige redningstjeneste NSW SES. En av deres hovedoppgaver er å hjelpe til med evakueringen av flomofre.

– Vi får ofte oversvømmelser, men sånn som dette har ikke delstaten sett siden 60-tallet. Det er ille, men det har vært verre også, sier Wademan – som har vært i redningstjenesten i 43 år.

STYRER REDNINGSBASEN: Barry Wademan (t.v.) driver den lokale basen til den frivillige redningstjenesten NSW SES i Blakctown. Jon Giddey er hans høyre hånd. Området er blitt berørt etter at elvene Hawkesbury og Nepean har gått over sine bredder. Foto: Ingrid Hovda Storaas, VG

Fra basen styrer han rundt 140 frivillige, flere av dem spesialtrent i å gjennomføre redningsaksjoner i vann. Siden torsdag har lyset stått på 24 timer i døgnet. Mens noen team er ute med RIB-båter, våtdrakter og liner, ligger resten og sover på feltsenger i lokalene. Så bytter de roller – igjen og igjen.

– Jeg er bekymret for at de skal bli utmattet. De må hvile, og jeg kaller dem tilbake om de har vært ute for lenge. 10-12 timer er nok, avhengig av hvor fysisk krevende oppgavene er, sier Wademan, som til daglig jobber ved delstatens domstols-politi.

Da VG besøker basen mandag kveld lokal tid, regner det fortsatt kraftig. Delstatsmyndighetene har likevel gitt beskjed om at noen av de evakuerte innbyggerne kan vende hjem for å inspisere skadene.

I andre områder, som Windsor en halvtimes kjøretur unna, er faren langt fra over. Australias statsmetereologer BOM har omtalt de neste 24 til 36 timene som kritiske, og det er varslet at flere områder i nærheten vil kunne måtte evakuere.

Totalt ble det gjennomført 125 flomevakueringer i delstaten New South Wales fra midnatt søndag til midnatt mandag, og 70 av dem var i området rundt storbyen Sydney, skriver Sydney Morning Herald.

– Hvordan tror dere de neste 24 timene blir her?

– Det kommer an på regnet, sier Wademans høyre hånd Jon Giddey og trekker på skuldrene.

– I morgen får vi nok en pekepinn på hvor lenge dette vil vare.

fullskjerm neste REDNINGSMANNSKAPENES BILDER: Natt til lørdag reddet en avdeling fra den lokale redningstjenesten NSW SES i Blacktown tre personer fra enoversvømt gate i området Berkshire Park. – Det var også to hunder, en katt og en fugl, sier Tony Featherstone til VG.

Forberedelser på det verste må uansett tas. Ute på parkeringsplassen står flere båter fra saltvannsredningstjenesten Marine Rescue, som er blitt fraktet hit i tilfelle evakuerings-advarselene slår til.

På et loft over garasjen står Tony Featherstone og demonstrerer oppsett av sikkerhetsliner for en gruppe ferske frivillige. Han har vært ute i vannmengdene hver dag siden torsdag, og skal ut igjen natt til tirsdag.

– Ved hjelp av disse linene kan vi bruke strømningene i vannet til vår fordel slik at vi kan krysse elven uten å bruke energi, sier han, og forklarer at selv vann som ser stille ut, kan ha skjulte krefter under overflaten.

– Det var en eiendom i helgen der vannet rant altfor raskt. Vi kunne ikke komme oss inntil huset og sjekke skikkelig. Vi kom så nærme vi kunne med båten og ropte og ropte, sier han.

– Var det noen der?

– Vi vet ikke. Vi måtte bare ta en avgjørelse om å dra til slutt. Men det er tøft.

SIKKERHETSNETT: Tony Featherstone, som til daglig jobber som salgssjef, viser frem hvordan man kan sette opp sikkerhetsliner over elver slik at man kan krysse vannmengdene uten å bruke for mye energi. Han har erfaring som surfer, og sier det hjelper ham i jobben med å evakuere flomofre. Foto: Ingrid Hovda Storaas, VG

Featherstone har spesialtrening i å redde folk i vann, og har gjennom helgen vadet fra hus til hus for å sjekke om folk trenger hjelp.

– I går natt hjalp vi tre voksne, to hunder, en katt og en fugl fra et hjem etter at de ringte oss og sa at vannet hadde steget.

Redningsoperasjonen skjedde i området Berkshire Park, rundt 17 kilometer unna basen i Blacktown.

– Hva kan gå galt under et sånt oppdrag?

– Å, det er mye, spesielt om du har med dyr å gjøre. De kan få panikk og er uforutsigbare. De kan hoppe over bord, for eksempel. I går kveld gikk det heldigvis fint. De hadde katten i en handlepose og fuglen i et bur. Hunden fikk litt panikk, men eierne passet på at det gikk bra.

En annen utfordring for redningsarbeiderne er den lille gruppen mennesker som ikke vil evakuere, enten fordi de mener de har kontroll eller fordi de vil beskytte sin egen eiendom.

– Da kan det bli for farlig for oss å komme tilbake og redde dem. Det er en tøff beslutning å ta. Det sier vi til folk om de ikke vil ut: Er det for farlig, kan vi kanskje ikke komme tilbake, sier Featherstone.