Fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali og statsminister Erna Solberg da Etiopias statsminister var i Norge for å få fredsprisen. Foto: Stian Lysberg Solum

Solberg i samtale med omstridt fredsprisvinner

Erna Solberg har onsdag et telefonmøte med Etiopias statsminister Abiy Ahmed. Tema er blant annet Tigray-regionen, der Abiy anklages for krigsforbrytelser.

Både Abiys regime og motparten i Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) er blitt anklaget for krigsforbrytelser etter konflikten på tampen av 2020. Området nord i Etiopia ble avskåret fra omverdenen, og lite informasjon kom ut, men FN og andre mener det kan ha skjedd massakrer og andre krigsforbrytelser.

Samtidig hevder journalister, blant dem norske Bistandsaktuelts korrespondent, at de har vært utsatt for overfall i Etiopia. Den norske Etiopia-kjenneren og professoren Kjetil Tronvoll sier han har fått drapstrusler etter å ha kommet med sin analyse av krigen i Tigray.

Tema for telefonsamtalen mellom Solberg og Abiy er nettopp konflikten i Tigray, samt forholdet mellom Etiopia og Norge. Landet er et av Norges samarbeidsland i Afrika.

– Det har vært særdeles skarpe uttalelser fra USAs utenriksminister, EU og lignende om situasjonen i Tigray, så jeg håper Erna legger seg på den linjen, sier Tronvoll til NTB

FLYKER: Bildet fra 2020 viser en buss full av sivile på vei til en midlertidig flyktningleir i Hamdayet. Foto: Nariman El-Mofty / AP

– Bør be Abiy skjerpe seg

Han regnes som en av verdens fremste Etiopia-kjennere og har vært sterkt kritisk til Abiy Ahmeds krigføring i Tigray-regionen. Konflikten startet i november. Nærmere 60.000 sivile har flyktet over grensa til nabolandet Sudan, og Tigray-regionen har siden i stor grad vært avsperret.

– Det er mye å ta opp. Det mest prekære nå er krigen i Tigray og den humanitære situasjonen der, sier Tronvoll.

Han påpeker at Abiy Ahmed tirsdag innrømmet at eritreiske styrker hadde vært i Tigray, noe regjeringen hans tidligere har nektet for.

– Det avslører at han og hans regime har løyet i fire måneder. Vi har alle visst det, men de har blånektet for det. Det statsministeren vår bør ta opp, er selvfølgelig at man forventer en ansvarlighet av regimet i Etiopia med tanke på helt essensielle opplysninger om humanitær situasjon og krigens tilstand, sier Tronvoll.

Professor Kjetil Tronvoll er blant verdens fremste eksperter på Etiopia Foto: Berit Roald

– Jeg synes hun kan være relativt skarp og si at den propagandaen han har presentert i fire måneder, er feil. For at det internasjonale samfunnet på best mulig vis kan støtte den humanitære situasjonen og en fredsprosess i Etiopia, så må Abiy og hans regime skjerpe seg med tanke på kommunikasjon og åpenhet, sier den norske professoren.

Hører grufulle historier

Ifølge Tronvoll kommer det fortsatt, så sent som onsdag morgen, nye anklager om krigsforbrytelser begått av den etiopiske hæren.

– Propagandaen ødelegger for effektiv hjelp til folk, og det er snakk om hundretusener som sulter. Infrastrukturen er totalt ødelagt. Det er grufulle ting vi hører mer eller mindre daglig fra krigen i Tigray, sier Tronvoll.

Han sier at han ikke har noen forventning om at drapstruslene mot ham blir tatt opp i samtalen. Ei heller at det skal komme så mye ut av den.

– Her har EU-sjefen og den amerikanske presidentens sendemann, toppdiplomater og afrikanske presidenter, alle prøvd i fire måneder å påvirke ham uten hell, sier Tronvoll.

Abiy Ahmed mottok i 2019 Nobels fredspris i Oslo. Både Ahmeds regjering og myndighetene i Eritrea har avvist anklager om krigsforbrytelser i Tigray-regionen.