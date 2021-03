BUSS: PCR-test gjennomføres på en buss i Ishøj ved København. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau

Danmark tester mer på én dag enn Norge gjør på en uke

Mens Danmark testet 272.517 forrige døgn, har Norge testet 194.192 den siste uken.

Mandag la statsminister Mette Frederiksen frem planen for hvordan Danmark skal gjenåpnes:

Landet blir tilnærmet åpnet helt opp når alle over 50 år er vaksinert, trolig en gang i mai.

Over påske får yrkesgrupper som frisører og fysioterapeuter ta imot kunder.

Skolene åpner for flere elever etter påskeferien. Siden mandag har danske skoleelever over 12 år enten et krav eller en sterk oppfordring om å teste seg.

For å kunne benytte seg av tilbudene som åpner, må alle over 15 år ha et såkalt coronapass, melder Danmarks Radio.

Det betyr å vise til en negativ coronatest de siste 72 timene, være vaksinert eller tidligere smittet.

Den danske statsministeren Mette Frederiksen sa i midten av januar at danskene måtte venne seg til å bli testet «et par ganger i uken». Det er en sentral del av strategien for å holde samfunnet åpent fremover.

GJENÅPNING: Danmarks statsminister Mette Frederiksen la mandag frem en plan for gjenåpningen av landet. Foto: Philip Davali / RITZAU

Britisk mutant under kontroll

Utviklingen et tegn på at den britiske muterte virusvarianten, B117, har blitt holdt i sjakk, mener Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut (SSI).

– Det er en god utvikling, fordi det betyr at vi inntil videre har lyktes i å stagge effekten av den mer smittsomme B117-varianten, skriver Ullum på Twitter.

Han peker blant annet på høy testaktivitet, omfattende smittesporing og god håndtering av lokale utbrudd som viktige årsaker til at smitten er under kontroll i Danmark.

I tillegg leder Danmark an i vaksineringen. Hver tiende person i Danmark har nå fått minst én dose coronavaksine. 5,4 prosent av befolkningen er også ferdigvaksinert, noe som er en av de høyeste andelene i Europa, melder NTB.

KØBENHAVN: Fra en gjenåpnet handlegate i København tidligere i mars. Foto: RITZAU SCANPIX / REUTERS

Testet 27 prosent i København

De to landene har begge mellom 5 og 6 millioner innbyggere. Også for hovedstedene er innbyggertallet tilnærmet likt:

København hadde 632.300 innbyggere per 1. januar 2020, ifølge Københavns kommune

Oslo hadde 697.010 innbyggere i fjerde kvartal 2020, ifølge Statistisk sentralbyrå

I uke 10 ble 113.119 personer i København testet med en PCR-test. I tillegg ble 59.901 testet med en antigen hurtigtest.

Dermed ble omkring 27 prosent av Københavns befolkning testet på én uke.

I uke 10 ble det rapportert 48.848 tester til Helseetaten i Oslo.

Det tilsvarer omtrent syv prosent av Oslos befolkning.

Helsebyråd Robert Steen har bekreftet til VG at København er blant inspirasjonskildene når de nå ønsker å teste inntil 230.000 i uken.

– Vi har syv store testsenter med stor kapasitet og lange åpningstider. Fra 15. mars har vi oppskalert testmulighetene, tidene og stedene. I hver kommune er det minst to testmuligheter, både PCR- og antigen hurtigtest. Vet akutt behov setter vi inn biler, sier Sofia Zafirakos hos Region Hovedstadens Akutberedskab til VG, om hvordan København gjennomfører testingen.

Flaskehalsen i TISK-strategien

Den norske regjeringen ba i april i fjor kommunene om å oppskalere testkapasiteten slik at fem prosent av befolkningen kunne bli testet på én uke. Analysekapasiteten på laboratorier skulle også oppskaleres for å kunne møte kravet.

Siden januar i år har flere kommuner hatt utbrudd med den mer smittsomme, britiske virusvarianten. På Østlandet er varianten blitt dominerende.

For å slå ned disse utbruddene har helsemyndighetene anbefalt en forsterket TISK-strategi i kommunene. TISK står for testing, isolasjon, smittesporing og karantene.

Den økte testingen i kommunene har satt et stort press på laboratoriene som analyserer prøvene. Sykehuset i Vestfold må sende prøver til Universitetssykehuset i Oslo (OUS), som igjen blir avlastet av Akershus universitetssykehus (Ahus).

Like før regjeringen innførte det høyeste tiltaksnivået i hele Viken, meldte Helse sør-øst at analysekapasiteten ved OUS var sprengt. Over halvparten av kommunene har utfordringer med TISK-arbeidet.

Svartiden på en coronaprøve kunne være opptil seks dager.

Det vil igjen påvirke andre deler av TISK-strategien. Hvis det tar lang tid å få svar på en prøve, tar det lenger tid før smittesporerne kan spore nærkontakter, sette dem i karantene og spore deres nærkontakter igjen.

VG har spurt Folkehelseinstituttet (FHI) og SSI om ulikheten mellom det norske og danske analysearbeidet med prøvene. FHI varsler at de trolig ikke har tid til å svare før kveldens pressekonferanse i regi av regjeringen.

Ifølge tall fra SSI ble 957.512 personer i Danmark testet i uke 10.

FHI opplyser i siste ukesrapport at 190.223 personer ble testet i Norge i uke 10.

Dermed har Danmark testet 16,4 prosent av sin befolkning, mens Norge har testet 3,5 prosent av befolkningen i samme uke.

VGs egne tall viser at 194.192 har blitt testet den siste uken.