Her slipper menneskesmuglere to barn over gjerdet til USA: «Sjokkerende»

Amerikanske grensemyndigheter har frigjort en video som viser hvordan to ecuadorianske barn blir overlatt til seg selv etter at menneskesmuglere har løftet dem over grensegjerdet mellom Mexico og USA.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

Det melder flere nyhetsbyrået AP.

Videoen skal ifølge U.S. Border Patrol vise to søstre, en 3-åring og 5-åring, idet menneskesmuglerne slipper dem over det over fire meter høye gjerdet i Santa Teresa nær El Paso i delstaten New Mexico.

Begge to skal ha kommet uskadet fra hendelsen, som grensemyndighetene omtaler som «sjokkerende».

Videoen blir publisert samtidig som Joe Biden og hans administrasjon sliter med å gi husly til de mange hundre som barna og tenåringen som daglig krysser grensen uten foreldre eller andre voksne. I mange tilfeller er dette barn av foreldre som først har blitt nektet adgang til USA, før de altså sender ungene over grensen alene i et håp om at de vil ende opp hos slektninger som allerede har kommet inn i landet, skriver avisen.

Som et resultat er det overfylt på mange av mottakssentrene langs grensen mellom USA og Mexico.

De to barna som videoen viser skal ha blitt oppdaget etter at en grenseagent på stor avstand oppdaget at en person som satt på skrevs over grensegjerdet.

Mor i USA

Agenten startet å filme det han så med et fjernkamera, og videoen viser at personen som sitter på gjerdet senker et og et barn ned så langt vedkommende klarer før de blir sluppet og faller den siste biten.

Man kan se hvordan den første jenta lander med bena først for så å stupe forover på magen, mens den andre jenta faller bakover. Like etter blir en ryggsekk sluppet over gjerdet, før personen som slapp jentene ned hopper ned igjen på meksikansk side.

GRENSEGJERDET: Det er et gjerde som dette de to barna ble sluppet over. Bildet er tatt like utenfor El Paso i 2019. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ / Reuters

I ryggsekken skal det har vært både en mobiltelefon og jentenes pass.

– Vi jobber nå med våre kolleger i Mexico i et forsøk på å identifisere disse hensynsløse menneskesmuglerne, slik at vi kan holde dem ansvarlige, sier sjefagent i El Paso-sektoren til grensemyndighetene, Gloria I. Chavez i en uttalelse.

Grensevakter klarte heldigvis å finne de to unge jentene etter at agenten som håndterte kamera kunne peke dem i riktig retning i det ørkenaktige området langs grensen.

Jentene har fått legesjekk og befinner seg nå på et midlertidig mottakssenter, hvor de bor sammen med 700 andre barn som har kommet over grensen uten voksne.

Ifølge grensemyndighetene skal barnas mor allerede befinne seg i USA, og håpet er å gjenforene dem med henne snart.

Stor økning ulovlige grensepasseringer

Det har den siste tiden vært en stor økning både i enslige barn som kommer over grensen, men også i ulovlige grensepasseringen generelt.

Mange av innvandrerne er fra Honduras, Guatemala og El Salvador. De fleste flykter fra fattigdom, vold og resultatene av to ødeleggende orkaner, og etter at president Joe Biden kom til makten, håper de det vil bli lettere å få opphold i USA.

Biden har skrinlagt deler av tiltakene som Donald Trump innførte for å hindre innvandring. Men presidenten avviser Republikanernes anklager om at dette har ført til økningen i antallet migranter. Biden peker på at man opplevde lignende bølger i 2019 og 2020.

Rundt 100 000 personer ble i februar pågrepet av Den amerikanske toll- og grensesikkerhetsetaten (CBP) da de forsøkte å ta seg til USA fra Mexico, skriver NTB. Nesten 9500 av disse var enslige mindreårige.