INGEN BILER: Minnemarkeringen i Brooklyn fortsatte over broen og inn på Manhattan. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Stengte av kjent New York-bro: Slik markerte USA ettårsdagen

NEW YORK (VG) Mens politihelikoptrene hang over Brooklyn Bridge marsjerte BLM-supporterne over den tomme broen mens de i kor ropte navnet til George Floyd.

Av Camilla Svennæs Bergland

– Si hans navn, roper en kvinne inn i en megafon.

– George Floyd, svarer massene.

25. mai markerte flere store byer i USA ettårsdagen på George Floyd-drapet.

Mange hadde møtt opp ved Cadman Plaza i Brooklyn tirsdag ettermiddag for å minnes mannen som skulle endre USA for alltid.

– Kvelden er ennå ung, sier Stephone Baines (30) på fotballbanen som tirsdag ble gjort om til en minnemarkering.

UTRYGG: Stephone Baines føler seg ikke trygg i møte med politiet. Foto: Camilla S. Bergland / VG

På brystet har Baines tatovert en knyttneve – som siden 1960-tallet har vært et symbol på svart stolthet.

– Jeg føler meg ikke trygg når politiet er i nærheten. Jeg er her i dag for å støtte familien til George Floyd, og alle som er et offer for politibrutalitet, sier han til VG.

«Lite steg mot rettferdighet»

25. mai 2020 gikk Floyd inn på en butikk i Minneapolis for å kjøpe seg en pakke sigaretter. Butikkansatte ringte politiet etter at han angivelig skal ha betalt med en falsk 20 dollar seddel.

Noen minutter senere lå Floyd døende på bakken med kneet til politimann Derek Chauvin mot nakken mens han sa sine siste ord: «jeg får ikke puste».

VIL HA ENDRING: Flere VG snakket med denne tirsdagen ønsker kraftige endringer i lovverket som vil gjøre svarte mer beskyttet i møte med politiet. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Det brutale drapet på Floyd ble filmet og spredd, og rundt i hele verden marsjerte folk gjennom gatene.

Drapet ble for alvor starten på den globale bevegelsen Black Lives Matter (BLM) – som har sin opprinnelse fra 2013 – som skulle prege nyhetsbildet og ikke minst valgkampen til stillingen «verdens mektigste mann», USAs president, i 2020.

Mange av byene i USA sto bokstavelig talt i brann.

– Som en hvit mor til svarte barn har jeg et ansvar for å stille opp, sier Elisa Kaplan mens sønnen Amir Cooper på 7 holder opp skiltet «mitt liv betyr noe».

– Vi møter opp for å anerkjenne at det har gått ett helt år og at dommen betyr noe, men dette er kun et lite steg mot rettferdighet som George Floyd og andre drepte svarte fortjener.

«MITT LIV BETYR NOE»: Amir Cooper (7) hadde laget et eget skilt under minnemarkeringen til George Floyd. Her sammen med lillesøster Zara Cooper (5) og mamma Elisa Kaplan. Foto: Camilla S. Bergland / VG

«Barna mine er ikke trygge»

Etter en lang juryutvelgelse og rettssak ble politimannen Chauvin i april dømt for drapet på Floyd.

Da dommen falt brøt det ut jubelscener i flere byer i USA, og utenfor rettslokalet i Minneapolis knakk folk sammen i gråt.

Chauvin sto tiltalt for tre ulike forsettformer av drap – og ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter.

– Barna mine er ikke trygge og til og med de vet selv at de ikke er trygge, sier Cooper på spørsmål om hun er engstelig for barna sine i møte med politiet når de blir eldre.

Familien til George Floyd var på besøk i Det hvite hus i forbindelse med ettårsmarkeringen.

– Det var et bra møte, har jeg blitt fortalt, sier Floyd-familiens talsmann Kevin McCall til VG under markeringen.

McCall er en av organisatorene for markeringen, og leder folkemengden gjennom ulike musikkinnslag og taler.

TOK TIL GATENE: Etter minnemarkeringen marsjerte mange gjennom New Yorks gater. Foto: Camilla S. Bergland / VG

«Viktig politireform»

Familien ba om at politireformen som Kongressen skal behandle, blir vedtatt. Reformforslaget har til hensikt å stille politiet til tydeligere ansvar og har fått navn «George Floyd Act».

Tidligere tirsdag besøkte også familien Kongressen for å kreve at reformen de lenge er blitt lovet, omsider blir vedtatt. De ble tatt imot blant andre av lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Biden har lenge ønsket at lovforslaget skulle bli godtatt før ettårsmarkeringen, noe som ikke lot seg gjennomføre.

– Det er forkastelig. Denne reformen er kritisk, og viktig for landet vårt. Våre folkevalgte må stå opp for BLM-bevegelsen og godkjenne denne reformen. Det burde også helt klart være tverrpolitisk enighet om den, sier tobarnsmoren Cooper til VG.